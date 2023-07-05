BTS柾国 & SEVENTEEN珉奎淩晨突袭合体直播！分享前辈哲学：「想见阿米就要随时直播」

今日淩晨4点，BTS柾国无预警打开Weverse直播，令人惊喜的是「97 Line」SEVENTEEN珉奎也在场！「不受控前辈」和「大开眼界后辈」的互动也太有爱~

直播里SEVENTEEN珉奎被突如其来开启的镜头吓一跳，小声对柾国说：「现在4点耶！」柾国一脸理所当然：「嗯，我知道。 我一直这样直播的！」



아미들이랑~?

오와...

나중에 세븐틴..

지금 4시야..

웅! 알아

허헣ㅎ허ㅓㅎ

나 원래 이렇게 해! 라이브를 ㅎ.ㅎ

(채팅보고) 왜 안자냬....

안녕하십니까 정국입니당

ㅎ..

오늘은! 갑작스러운 라이브거등여?

미치겠다...

ㅎ.. 자 소개할게요!… pic.twitter.com/S6fa6GY3Pb — 홍시 (@VeritasJK) July 4, 2023

柾国接著介绍这次的直播伙伴珉奎，表示两人也准备回去睡了，随即端起酒杯碰杯：「祝大家早安、午安、晚安。 这是珉奎走之前最后一杯酒。 现在要掰掰啦。」



珉奎目睹柾国的突然行动和淡定态度，在旁边笑到不行，十分敬佩地看著他说：「你真是了不起的前辈啊，好帅气。 淩晨4点，一句话都没有就直播...」柾国和他握手：「直播就是要跟随感情所至。 想看阿米、看我的粉丝时，开直播就对了。 知道了吗？」 珉奎：「我也要学习这种模样。」 之后两人笑著道别，结束了这次只有1分53秒的突袭快闪直播XD



넌 정말 대단한 선배야. 멋지다.

새벽 4시에 단 한마디도 없이. 라이브를 킬수있다는건..

라이브는 말이야, 내 감정이 뜻하는대로 가야되는거야

아미들이 보고싶다? 팬들이 보고싶다? 그냥 키는거야. 알았어?

나도 그런 모습 배우도록 할게. 고마워. pic.twitter.com/DREuOLIJfd — 찜블리 (@jjimvely) July 4, 2023

网友纷纷被两人可爱到：「柾国对直播是真心的」、「前辈的哲学很帅气，珉奎也随时直播吧」、「两个20代中段的男生，为什么互相讲话用宝宝的语言，对粉丝讲话却压低声音啊kkk不应该是反过来吗？」 、「防弹粉不惊讶淩晨4点直播，惊讶的是还不到2分钟kkk」、「1小时53分还比较正常」、「下次两人一起吃播吧」、「97s一起直播吧」。



1분 53초 새벽 네시 친구 97 민규와 함께 정구기 라이브 pic.twitter.com/zgmYcoKu1N — (@JJUNGKOOK_mona2) July 4, 2023

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