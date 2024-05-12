长男李镇赫与妈妈感情好〜为戏学习扮老么！盼来台参加大型音乐祭

相隔一年多再度来台会粉丝，适逢母亲节，李鎭赫也为前来同乐的粉丝们准备了许多惊喜。李鎭赫本次现身感觉身形消瘦不少，他表示大约在2个多月内瘦了五公斤，希望展现给大家更帅气的模样。

相隔1年8个月再度推出专辑，李鎭赫积极管理身材，他透露每天都有很长的时间必须进行健身房的重量训练以及拳击练习，所以瘦了五公斤左右，脸型轮廓更加明显。虽然花了很长的时间在准备专辑，虽说是空白期可以好好休息，但一边准备专辑的同时，也让他感受到不小的压力。



李鎭赫是选秀节目出身，是否还与当时一同参赛的伙伴们保持联系呢？他说也许很多人认为他们在节目结束后就不再联络，但其实不然。因为毕竟大家共同度过了一段辛苦的时间，所以现在也都会互相帮忙，譬如互相参与彼此的舞蹈Challenge，或是为彼此的活动打气等等。



最近李鎭赫参与了搞笑电视剧《没有秘密》的演出，剧中他饰演男主角高庚杓的弟弟，对於本次的角色他也坦言苦恼了许久，因为李鎭赫在家中排行老大，但是作品中他却是要演出一个受宠的老么，他也特别去访问了身为老么的朋友们，想了解他们平时在家中如何跟父母与兄弟对话，虽然自己有点难理解，不过还是照著朋友所说的演出，暂时放下原本的自己，演出一位什么都不需担心的老么。



今日也适逢台湾的母亲节，李鎭赫也提到了自己曾经在出道后，有自己赚钱的能力时，在妈妈生日的时候买了一个D品牌名牌包送给母亲，价值480万韩元，妈妈开心的笑了。昨日签售活动结束后，他也记得传讯息感谢妈妈。李鎭赫笑说从小就跟妈妈时常聊天，感情很好，虽然常因为宣传期而无法在节日与家人共度，不过无损家人间的感情。

上次来台李鎭赫学会了中文「不敢相信」，不过他坦言本次还没学到新的流行语，在粉丝见面会上也特别准备了电影歌曲「刻在我心底的名字」，表示自己看过了这部电影觉得印象很深刻，不过对於BL题材，李鎭赫认为自己的演技还有些不足，需要花更多时间集中在角色上。对於日后的挑战，除了希望能跃上大萤幕以外，李鎭赫也希望日后能够有更多机会来台演出，除了自己的粉丝见面会以外，能够参与更多大型音乐祭类型的活动。

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