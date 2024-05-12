aespa日本福冈演唱会撞期七七事变！遭中国网友指责、派卡车进行示威，最终真的延期了！

人气女团 aespa 原定将在7月7日於福冈举行《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN》演唱会，11日官方宣布将延期。

公告中表示：「关於7月7日（日）演唱会的举办，在国内外的 SNS 及各种窗口等，真的收到很多大家的意见。对於本次演唱会，SM娱乐、aespa 成员和工作人员经过反覆协商的最佳结果，最终决定推迟7月7日的演唱会。」



aespa 原计划在7月6日於福冈拉开世界巡演日本公演的帷幕，第二天（7日）结束福冈公演后，於7月10日和11日在名古屋、7月14日和15日在崎玉、7月27日和28日在大阪、以及8月17日和18日在东京等5大城市举行10场演唱会。



据悉，这次临时闪电取消与日本1937年7月7日以「卢沟桥事变」爲藉口发动正式的中日战争有关。粉丝们担心，如果中国成员 Ningning（宁艺卓）在历史性当天在日本举行演唱会，将会受到中国人的指责，粉丝还派出卡车到SM大楼进行示威，所以最终主办方决定推迟演唱会。

另外，2020年出道的 aespa 将於27日发行首张正规专辑《Armageddon》，专辑共收录10首歌曲，以〈Supernova〉及〈Armageddon〉为专辑主打曲。〈Supernova〉的 MV 预告一公开，风格也让许多粉丝相当期待。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻