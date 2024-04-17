以热门曲〈Cupid〉爆红的女团FIFTY FIFTY二期成员即将推出，官方公布最终全员都是韩国人！

因合约纠纷导致女团FIFTY FIFTY只剩下一名成员，目前招募二期成员已经进展到什么程度呢？很快就要在六月复出了吗？

备受瞩目的女团 FIFTY FIFTY 正在为重组活动而做最后准备。

〈Cupid〉Twin ver.（英语版）在全球音乐搜寻平台 Shazam 上拥有 500 万听众，证明了这首歌在全球受欢迎的程度。 这是韩国女艺人中的最高纪录，

此前 BTS 防弹少年团是唯一达到 500 万粉丝的 K-pop 组合。



近期，YouTube频道「올댓스타」安记者发布的影片中，提到了FIFTY FIFTY即将回归！以及ATTRAKT娱乐公司全鸿俊代表的决心。公司原计划於本月确定FIFTY FIFTY二期成员，并在6月份发行新歌。

早先公司除了国内甄选，也在海外进行了全球试镜，包含新加坡、日本和泰国等地，申请人数超过1万名相当踊跃，预计二期成员至少有5名，最多7名成员。

记者透露目前所有成员都是韩国人，除了原本 FIFTY FIFTY 中仅存的成员KEENA（2003年生），其他新成员的出生年份介於2005～2008年之间，且不会设置队长。



最后，公司除了在能力与才华上的培养外，将特别著重於二期成员的「品格教育」，鼓励她们阅读吸取知识，全鸿俊代表还送书籍给成员们。所有工作人员都会尽力保持FIFTY FIFTY的独特色彩，不会让大家失望的。



网友留言：「非常期待，希望全代表能成功」、「我会支持第二代FIFTY FIFTY的」、「说得好，加强品格教育」、「如果可以，希望可以重录〈Cupid〉」、「感谢全代表的付出，加油！」、「全是韩国人蛮不错的」、「希望成员之间相处融洽，目标一致，FIFTY FIFTY已经是很好的招牌了，加油」

▼〈Cupid〉MV 目前累积1.7亿观看次数：



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