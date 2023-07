金裕贞X宋江《My Demon》路透照：网友称两人「长得像恋人一样」，从外型到身高差都如此完美！

小编最爱金裕贞和宋江比肩而坐那张~太有CP感了!

SBS新剧《My Demon》由金裕贞、宋江主演,描述一夜之间失去能力的恶魔,与四面楚歌的财阀继承人间的「异种」同居罗曼史。近日,有工作人员透露,该作品预计作为金土剧(周五、六)在11月播出,令人期待。

金裕贞饰演「都道熙」,外表高傲优雅,实则拥有疯子气质的财阀继承人,是个像又甜又咸的海盐拿铁般的女子;宋江饰演「郑救援」,各方面都优於人类,但在一夜之间能力消失的恶魔,是个像温热的冰咖啡般矛盾的男子。

在最新的路透照中,可以看到金裕贞、宋江比肩而坐,看起来相当亲密。金裕贞穿著白色套装,宋江则穿著白色正装,好奇气质相似的两人会在剧中产生什么样的化学反应!

I WANT TO WATCH THIS DRAMA IMMEDIATELY JUST LOOK AT THEIR BEAUTY!!! #SongKang #KimYooJung pic.twitter.com/xi8rxv3Ocn