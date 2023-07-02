金裕贞X宋江《My Demon》路透照：网友称两人「长得像恋人一样」，从外型到身高差都如此完美！

小编最爱金裕贞和宋江比肩而坐那张～太有CP感了！

SBS新剧《My Demon》由金裕贞、宋江主演，描述一夜之间失去能力的恶魔，与四面楚歌的财阀继承人间的「异种」同居罗曼史。近日，有工作人员透露，该作品预计作为金土剧（周五、六）在11月播出，令人期待。

金裕贞饰演「都道熙」，外表高傲优雅，实则拥有疯子气质的财阀继承人，是个像又甜又咸的海盐拿铁般的女子；宋江饰演「郑救援」，各方面都优於人类，但在一夜之间能力消失的恶魔，是个像温热的冰咖啡般矛盾的男子。

SONG KANG AND KIM YOO JUNG?!?!! pic.twitter.com/QPeW0gJFQL — (@kdramatreats) June 29, 2023

在最新的路透照中，可以看到金裕贞、宋江比肩而坐，看起来相当亲密。金裕贞穿著白色套装，宋江则穿著白色正装，好奇气质相似的两人会在剧中产生什么样的化学反应！

I WANT TO WATCH THIS DRAMA IMMEDIATELY JUST LOOK AT THEIR BEAUTY!!! #SongKang #KimYooJung pic.twitter.com/xi8rxv3Ocn — kdrama diary (@kdramasdiary) July 1, 2023

另外一张路透照则是金裕贞与宋江比肩而走，难道是在拍摄两人牵手的画面？有网友分享后记：「就…长得像恋人一样。宋江个子高，金裕贞的脸又白又小。」真的是从外型到身高差都如此完美！

둘 비주얼 보니 클리셰 범벅이어도 좋을 거 같아 + 혐관로코 파워로코 쌍방구원서사 그리고 액션 앤 스릴러 pic.twitter.com/8dj2Tb5FDZ — 송앤강 (@songnkang0423) June 11, 2023

同套衣服、不同场景。虽然电视剧尚未播出，甚至还要再等4个月，但已经感受到两位演员的火花了～

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