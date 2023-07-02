金裕貞X宋江《My Demon》路透照：網友稱兩人「長得像戀人一樣」，從外型到身高差都如此完美！

小編最愛金裕貞和宋江比肩而坐那張～太有CP感了！

SBS新劇《My Demon》由金裕貞、宋江主演，描述一夜之間失去能力的惡魔，與四面楚歌的財閥繼承人間的「異種」同居羅曼史。近日，有工作人員透露，該作品預計作為金土劇（週五、六）在11月播出，令人期待。

金裕貞飾演「都道熙」，外表高傲優雅，實則擁有瘋子氣質的財閥繼承人，是個像又甜又鹹的海鹽拿鐵般的女子；宋江飾演「鄭救援」，各方面都優於人類，但在一夜之間能力消失的惡魔，是個像溫熱的冰咖啡般矛盾的男子。

SONG KANG AND KIM YOO JUNG?!?!! pic.twitter.com/QPeW0gJFQL — (@kdramatreats) June 29, 2023

在最新的路透照中，可以看到金裕貞、宋江比肩而坐，看起來相當親密。金裕貞穿著白色套裝，宋江則穿著白色正裝，好奇氣質相似的兩人會在劇中產生什麼樣的化學反應！

I WANT TO WATCH THIS DRAMA IMMEDIATELY JUST LOOK AT THEIR BEAUTY!!! #SongKang #KimYooJung pic.twitter.com/xi8rxv3Ocn — kdrama diary (@kdramasdiary) July 1, 2023

另外一張路透照則是金裕貞與宋江比肩而走，難道是在拍攝兩人牽手的畫面？有網友分享後記：「就…長得像戀人一樣。宋江個子高，金裕貞的臉又白又小。」真的是從外型到身高差都如此完美！

둘 비주얼 보니 클리셰 범벅이어도 좋을 거 같아 + 혐관로코 파워로코 쌍방구원서사 그리고 액션 앤 스릴러 pic.twitter.com/8dj2Tb5FDZ — 송앤강 (@songnkang0423) June 11, 2023

同套衣服、不同場景。雖然電視劇尚未播出，甚至還要再等4個月，但已經感受到兩位演員的火花了～

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