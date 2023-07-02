神童分享SJ D&E Fancon VCR「未公开片段」一脸满足：「这个画面一定要有啊！」粉丝：童导演果然懂～XD
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神童分享SJ D&E Fancon VCR「未公开片段」一脸满足：「这个画面一定要有啊！」粉丝：童导演果然懂～XD

KPOP   2023年7月2日   星期日09:00   Hui  

（封面图源：IG@superjunior_dne_official；Twitter@heiboe_bl）

神童果然是懂粉丝的～拿著手机、眉开眼笑的模样，像极了推荐自家CP给朋友的自己哈哈哈！

由东海、银赫组成的Super Junior人气小分队「D&E」，於上周六（24日）以首尔为起点，举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]，下一站就是台北啦！粉丝们都准备好了吗？（笑）

近期，作为VCR导演的神童在直播中分享关於Fancon的幕后花絮。其实他有个特别想放进去的片段，但由於银赫「强烈要求删除」，所以神童还是剪掉了。为了不晓得情况的粉丝们，神童描述VCR的正式版本：「东海帅气地弹钢琴，然后银赫登场、从那边走过来，直接到下个画面。」

但其实原本是：银赫进来，然后银赫Touch东海（把手放在东海肩膀上）、微微一笑。东海回头，一样微微一笑，然后拍拍肩膀上的手，再到下个画面。结果D&E一直说：「好尴尬、好肉麻。」

而这段「未公开影片」，保留在神童的手机里！他与粉丝们分享，还一直说：「这个画面一定要有吧」（超级兴奋XD）、「居然叫我把它给删了」因为不能直接看影片，所以神童给大家看截图。

【图1】原本是这样Touch的画面；【图2】（Touch之后）东海这样笑了

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