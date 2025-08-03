漫改剧《亲爱的X》预告曝光！金裕贞变身「反社会人格恶女」，疯批演技＆造型都让人超期待！

哇～金裕贞感觉尝试超多造型，希望可以快点看到播出啊～！

由金裕贞、金永大、金度勋和李烈音主演的《亲爱的X》改编自网路同名人气漫画，讲述一个爲了生存而戴著面具的女人和试图拯救她的男人之间发生的故事。



剧中，金裕贞饰演爲了活下来，将破格变身爲戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韩民国顶级演员，虽然拥有耀眼的外貌和亲切善良的品格，但是对於惹自己生气的人却彻底展现出恶魔般面貌的「反社会人格」角色。向来给人都是甜美形象的金裕贞，会如何诠释这个角色？也让许多观众相当期待！



近日在《KCON LA 2025》上也曝光《亲爱的X》的预告，可以看到金裕贞展现美丽、疯批、惊悚的各种不同面貌，立即在网路上引发热烈讨论。网友：「好期待播出」、「想要快点看到」、「期待金裕贞的各种造型」、「还要等到11月吗」、「喜欢这种恶女题材」等等。

영상 올려주신분 너무 너무 감사드리고요

브금을 좀 가사 없는걸로 바꿨음 pic.twitter.com/CXMtDuOqNW — (@you8u9) August 3, 2025

《亲爱的X》由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元（최지원）编剧执笔。

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