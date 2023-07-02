柳演锡想在《Bromarble》展现擅长的「罗曼史」，却被曹圭贤「破坏」：连自己的本名都不晓得XD

柳演锡和曹圭贤「贴贴」太有爱！但这两位哥只要一开口就是即将「分道扬镳」的感觉，真的有办法一起旅行嘛～（笑）

TVING《Bromarble》是以杜拜为背景，一边享受旅行、一边玩「现实版大富翁」的全新综艺真人秀。邀请李升基、柳演锡、池锡辰、李东辉、曹世镐、Super Junior曹圭贤、SEVENTEEN Joshua & Hoshi出演，并陆续公开预告。





在「柳演锡X曹圭贤」篇中，柳演锡强调自己很擅长「罗曼史」，所以想要在节目里展现「兄弟情」。但曹圭贤强烈表示：「我们之间不能那样」（超好笑XD）。接著，曹圭贤提问：「为什么会答应出演呢？」柳演锡表示：「因为你叫我了啊～」（空气瞬间变成粉红色）曹圭贤笑到不能自己。

柳演锡认为自己应该可以和曹圭贤处的很好，因为他和别人出去旅行从没吵过架。他知道曹圭贤的生日（因为他有在通讯录里名字一栏旁输入生日的习惯），还知道曹圭贤姓「曹」，让对方感叹：「你对我了解的真多啊～」





反观曹圭贤，似乎对柳演锡不甚了解？柳演习突袭发问：「我的名字呢？那不是我的本名。」曹圭贤吱吱唔唔，无法干脆俐落地回答出来。他开始「拖时间」：「我知道那不是本名，那是非常帅气的名字…」柳演锡一脸无语地笑了出来，曹圭贤本人也觉得无奈，柳演锡问：「真是的，你为什么要叫我来？！我不是给你提示了嘛，我只有姓不一样。」

曹圭贤看看眼色：「叫做演．锡吗？」柳演锡爆发：「这种程度的话，难道不是笨蛋吗？我说姓不一样！」、「本名是『安演锡』，我都这样跟你说了！」曹圭贤回答：「真是好名字啊～」（你的演锡哥要被气死了XD）











另外，制作组在预告里收录了柳演锡与曹圭贤「贴贴」的画面，与前段采访形成「相爱相杀」的感觉。最爱看这种又好气、又好笑的兄弟情了～期待节目播出！

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