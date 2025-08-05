漫改剧《亲爱的X》剧本阅读照！金裕贞状态超好超漂亮，与金永大、金度勋合作

竟然还要等到11月！

新剧《亲爱的X》改编自网路同名人气漫画，讲述一个爲了生存而戴著面具的女人和试图拯救她的男人之间发生的故事，是一部残酷美丽爱情的惊悚剧。今日（5）公开的剧本阅读现场中，李应福导演、朴昭睍导演、崔子元编剧、金裕贞、金永大、金度勋皆出席。



金裕贞饰演的「白雅珍」是大韩民国顶级演员，美丽的脸庞背后隐藏著残酷本性，作为一个踩著童年伤痛爬到最高位置的人物，为了生存而戴上了面具。以洞察对方内心的洞察力实现自己想要的目标的人物。怎么连剧本阅读照都这么美，已经期待她在剧中的样子！！



金永大饰演相信可以用自己的爱拯救白雅珍的「尹俊书」， 一生守护在她身边是他唯一的安身之处，也是致命的致命弱点。他爲了白雅珍走过各种泥泞，也可以为了爱而摧毁全部。金度勋饰演因白雅珍的一句话而改变生活目的的「金载五」，从小就忍受父亲的虐待而艰难生存下来的他，从有著相同伤痛的白雅珍那里找到生活理由的人物，欣然成爲她的影子。



《亲爱的X》由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元编剧执笔，将在11月公开。

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