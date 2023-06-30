《有院子的家》林智妍失控暴食演技太精彩！从丧夫炸酱面、出殡汤饭到事成后的水果「暴食三部曲」

最近刚开播的悬疑电视剧集《有院子的家》，剧情描述两个看似无相关的女性林智妍与金泰希，却因林智妍老公的死亡而人生开始有所连结。本周播出的第三与第四集里，林智妍在告别式场的夸张疯狂暴怒演技，以及她继炸酱面后怒吃超烫汤饭与大苹果的画面，引发话题讨论。

而林智妍在《有院子的家》从第二集当中就开始出现「丧夫吃播」的演出，剧中她所饰演的秋尚恩，因受到丈夫的家暴而隐忍，在听见丈夫死讯并确认遗体之后，她走进炸酱面店，大口大口的吃面喝可乐，更用手拿起糖醋肉塞进嘴里，完全不计形象的演出引发讨论，更让韩国网友们把这样的餐点取名为「丧夫正餐」。



而在第三集当中，从告别式场出来林智妍与母亲及嫂嫂一起吃饭，超热的汤饭才端上桌，她立刻用汤匙挖起一大匙白饭加入汤里搅拌，接著又是暴风吸入，身边的人看了都有点担心她如此失控。不过接著她听见丈夫生前购买多份保险，立刻夺门而出，留下还冒著烟的汤饭。接下来也有她坐在顶楼大口啃咬苹果的画面，咬下去的瞬间还带有一种怒气，令人印象深刻。



吃饭是生活中相当重要的一件事，因此在许多韩剧与电影中也常以吃东西的画面来传达角色的情绪。而现今的社会中也有许多人爱看「吃播」，透过YT中的大吃画面而得到代理满足。而林智妍在《有院子的家》中的吃播三部曲，也强烈传达著她对生活，对家暴夫的怨恨与不满，成功引发观众们的话题讨论。



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