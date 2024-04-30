SEVENTEEN新歌〈MAESTRO〉地狱级难度的应援法！网：「这是要把粉丝们培育成Rapper了吧XD」

看完应援教学影片的粉丝，开始怀疑人生的请举手！（大概要练习个好几次才能上手XD）

人气男团 SEVENTEEN 在昨天释出新歌〈MAESTRO〉MV 的同时，也公开了这次的新歌应援法教学影片，难度之高可谓是偶像在台上卖力演出，下面的「CARAT」（克拉）粉丝们也一点都不轻松啊～！！



▼先欣赏一下主打歌〈MAESTRO〉MV中成员们帅气的模样：



中间有一段03:22~03:32大约十秒的「Dance Break」，成员们帅气地在洗脑节奏中快速舞动，脚步之快，这一段也让粉丝们相当期待live舞台的公开！



这段「Dance Break」有放在第二版的预告中，当时网友们都相当震撼～



▼但是，看完应援法教学影片后，这一段粉丝是没有休息的机会，先给大家看一遍究竟发生了什么事情（影片定位在03:51给大家看）



没错！就是不只要把13个成员从头念一遍，然后还要倒过来再念回第一人，一口气像RAP一样，总共要念出25个名字！哈哈哈哈



＊这一段的中文是：「胜哲、净汉、知秀、俊辉、顺荣、圆佑、知勋、明浩、珉奎、硕珉、胜寛、瀚率、灿！」紧接著「瀚率、胜寛、硕珉、珉奎、明浩、知勋、圆佑、顺荣、俊辉、知秀、净汉、胜哲」（里面是由成员本名连接而成）

＊也放上韩文版给大家练习：「승철、정한、지수、준휘、순영、원우、지훈、명호、민규、석민、승관、한솔、찬！」紧接著「한솔、승관、석민、민규、명호、지훈、원우、순영、준휘、지수、정한、승철」

网上留言反应：「这是要把粉丝们培育成Rapper了吧」、「Show Me The Money 17」、「我是路人粉，瞬间爆笑出声」、「这程度是犯罪了XD，令人窒息的罪」、「我先说我会拿小抄喔」、「我们是不是反过来被训练了？」、「再次证明他们是最强的表演者，而我们是Rapper」、「这是谁的主意！！」、「感觉练好之后可以当个人技耶」

就问一句，这段应援法你成功了吗？

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