SHINee泰民退伍3个月瘦出腹肌！笑谈苦恼：「瘦的时候让我多吃，胖了又不喜欢」

泰民今年退伍后为了以最佳状态展开活动，一天只吃一餐、做2次有氧运动，不到3个月就瘦了超过6kg，真的太有偶像觉悟~

SHINee为纪念正规八辑制作的回归特别节目《SHINee's 15m》近日公开，三位成员展开友情之旅，出道15年第一次一起露营、烤肉、边吃边聊。 Key感慨最近为准备回归很少像这样正常吃饭，以前被要求减肥时很不爽，现在又被说太瘦了，忍不住吐槽：「不是你们让我减肥吗！瘦了又说胖点健康，我们的工作就没有中间值。」



泰民也有同感：「胖的时候被说『原来泰民也会长肉啊』，瘦下来又叫我胖一点？ 可是真胖了大家又不喜欢。」 当艺人真是左右为难~（珉豪就不管不顾地埋头吃饭XD）



其实泰民吐槽归吐槽，内心已深刻认识到偶像界的真理就是适度的瘦。 泰民服兵役期间自曝胖了10kg，4月初退伍直播时捏著脸颊肉肉透露正在减肥，请大家不用担心。





6月底公开的《全知干预视角》里，泰民透露自己最重时有72kg，通过一天只吃一餐的方式减到66kg，遇到平台期时甚至把这一餐精简成优格或沙拉，搭配每天两次有氧运动。

果然在6月23日至25日的演唱会上，泰民带著棱角分明的「搓衣板腹肌」回来了！演唱新歌《JUICE》时自然地撩起上衣，更是相当火辣：



230625 백설콘 #태민



오늘 옷 찢어버릴 기세였음 복근이 ..... 미쳤어요 pic.twitter.com/g3S2LbDCpo — & (@_YOUREMYSAVIOR) June 25, 2023

刚退伍时的肉肉脸也变回瓜子脸：



韩网友对泰民带矛盾心情十分有共鸣，虽然不少人说肉肉的脸颊也很可爱，但确实瘦下来更有sexy的感觉：「哪里胖了，再胖点都不显胖」、「泰民退伍后「对艺人来说，瘦确实是真理」、「我家偶像也是只有长胖的时候被骂」、「偶像圈就是脸有点浮肿都会被说没好好管理，孩子们辛苦了」、「 不止对偶像，韩国人大部份都是别人胖时叫人减肥、瘦了又叫人增重」、「又要瘦又要有肌肉，偶像真的是极限职业」。



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