票房告捷庆祝再加场！「PEAK TIME」最强男团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T追加场7月1日全面启售

号召集结已出道男团为名一较高下，最精彩、实力旗鼓相当的「PEAK TIME」，自播出后便受到庞大粉丝关注，日前主办单位宣布於7月15日来台北举办「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱会后，火速收到粉丝大喊准备磨拳擦掌抢票，而在起售日当天，果然不负众望开出亮眼红盘，全数售罄的好成绩下，也让不少没买到票的粉丝哀怨不已，频频询问加场的可能性，在收到近千条私讯留言的请愿下，华艺娱乐听到粉丝声音，以最快的时间与韩方沟通加场可能性，经过双方评估协调行程后，正式宣布「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱会加场成功！

「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱会除了订於7月15日晚上7点举行外，也将於同天下午1点加开一场，票房告捷的好成绩，当然也传至冠军VANNER的五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian、泳光；亚军SEVENUS的两位成员Heejae、Ireah，以及第六名M.O.N.T的两位成员Bitsaeon、Roda的耳中，九位人气小帅承诺绝对会带著最棒的演出，亲自谢谢所有粉丝的厚爱！。



「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」加场演唱会，日期订於7/15（六）下午1点於「TICC台北国际会议中心」举办，起售日为7/1（六）上午10点，在KKTIX售票网站及APP开放购票，并全区采实名制方式。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻