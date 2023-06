票房告捷庆祝再加场！「PEAK TIME」最强男团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T追加场7月1日全面启售

号召集结已出道男团为名一较高下,最精彩、实力旗鼓相当的「PEAK TIME」,自播出后便受到庞大粉丝关注,日前主办单位宣布於7月15日来台北举办「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演唱会后,火速收到粉丝大喊准备磨拳擦掌抢票,而在起售日当天,果然不负众望开出亮眼红盘,全数售罄的好成绩下,也让不少没买到票的粉丝哀怨不已,频频询问加场的可能性,在收到近千条私讯留言的请愿下,华艺娱乐听到粉丝声音,以最快的时间与韩方沟通加场可能性,经过双方评估协调行程后,正式宣布「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演唱会加场成功!

「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演唱会除了订於7月15日晚上7点举行外,也将於同天下午1点加开一场,票房告捷的好成绩,当然也传至冠军VANNER的五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian、泳光;亚军SEVENUS的两位成员Heejae、Ireah,以及第六名M.O.N.T的两位成员Bitsaeon、Roda的耳中,九位人气小帅承诺绝对会带著最棒的演出,亲自谢谢所有粉丝的厚爱!。



「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」加场演唱会,日期订於7/15(六)下午1点於「TICC台北国际会议中心」举办,起售日为7/1(六)上午10点,在KKTIX售票网站及APP开放购票,并全区采实名制方式。



