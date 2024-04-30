《泪之女王》大结局也是历代级！2074年碑文，韩剧史上最高龄女主！网友：万万没想到是棺材ending啊

tvN周末剧《泪之女王》以刷新自身最高收视纪录+tvN历代电视剧收视率冠军的好成绩落下帷幕。

大结局之前的第15集中，剧情直转急下，打破了所有观众的幻想，白贤佑直接中枪昏迷不醒，广大观众生怕看到BE。 好在第16集编剧圆回了所有的故事。 加上朴智恩编剧前作《逆转女王》、《内助女王》、《来自星星的你》、《蓝色大海的传说》、《爱的迫降》等从未有过BE，观众们也推测《泪之女王》绝对不会以悲剧结束。

只是第16集朴编剧又一次打破了观众们的预料，剧中出现了老年贤佑为爱妻海仁扫墓的场景，镜头拉近碑石，上面刻著「洪海仁，1990年08月22日-2074年04月07日，和你在一起的时间是我人生里的奇迹」，海仁活到84岁离开了人世，最后更是迎合之前的剧情，镜头一转年轻的海仁伸手来迎接贤佑。



活到84岁的海仁也算是韩剧历史上最长寿的女主了，不过这一点也引起了不少观众的吐槽，大家表示：「我倒是也没期待如此没有后路的HE」、「唯一的生存者是贤佑和海仁的女儿吗」、「2074年地球都要灭亡了吧」、「棺材ENDING属实是没想到啊」等。 还有观众提到了KBS 2TV在11年前播出的《奇妙一家人》（又译《王家一家人》），该剧中时间跨越30年，写到了2044年，王光璞（李允智 饰）甚至办了60岁的寿宴，观众们一边提及该剧一边评论《泪之女王》，「赢了《奇妙一家人》的结局」、「《泪之女王》 直接播50年后的结局，赢了」、「《奇妙一家人》之后最高龄结局」等。



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