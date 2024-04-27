Narachan、Bitsaeon及Roda三强合体！韩流美声组合M.O.N.T宣布5/24来台开唱

MINT（官粉名）许愿成功，这次真的可以看到三帅本尊一起来台北开唱了！

由队长Narachan领军，率领主唱Bitsaeon及负责Rapper的Roda所组成的韩流实力美声组合M.O.N.T，宣布即将於5/24（五）晚间七点於台北「花漾展演空间」举办「BEST OF M.O.N.T MINI CONCERT IN TAIPEI」，这也是M.O.N.T首次以三人姿态来台与粉丝见面，其中第一次造访的队长Narachan更是难掩兴奋，满心期待的说：「我已经听了Bitsaeon跟Roda讲了很多这里的点滴，例如粉丝有多热情与支持M.O.N.T、工作人员很照顾、地方人文与夜市很好逛外，当然还有小吃非常美味等，这次，终於我要亲自来了！」。



M.O.N.T为庆祝出道五周年，面对MINT一日比一日的茁壮，甚至在好嗓音的穿透渲染下，其人气还跨越到海外领域，让不少粉丝甚至不惜飞到首尔，只为一听他们的美声天籁，只要M.O.N.T每次有公开演出，总是会吸引大批歌迷参加，而於今年1月举办为期9天的「M.O.N.T出道五周年影像展特企」，更是吸引非常多粉丝朝圣，为了拉近距离，M.O.N.T还贴心的规划了「成员日」，让自己亲自到现场与来参观的MINT近距离互动，另外在影像展前夕，经纪公司更是安排了Roda最爱的面包鉴赏秀、本身就是绘画高手的Bitsaeon画画秀，与私下喜爱烹饪的Narachan料理秀，让粉丝除了透过音乐认识M.O.N.T外，藉由这些主题式小聚会，来展现成员更多独特的才艺与日常面貌，当然还有帅气外表下，他们搞笑零包袱的一面。



M.O.N.T在今年2月底发行第四张迷你专辑「IDGAF」，是继第三张迷你专辑「ANTI-HERO」后，睽违3年4个月，带著主打歌〈IDGAF〉以完整体回归乐坛，而这次来台开唱，终於不再是三缺一，而是超会唱的三强完整合体，更是让所有MINT开心不已，之前心心念念的期盼，在写给他们的祝福卡片中，总是会带上一句「希望看到Narachan、Bitsaeon与Roda一起来开唱！」的心愿终於实现，而M.O.N.T也说：「关於这次演出，我们也十分期待能与所有MINT见面，期待能带给大家最美好的时光，目前我们已全力进入准备中，要把最棒的舞台与歌曲呈献给你们，请当天一定要来喔！」，更多「BEST OF M.O.N.T MINICONCERT IN TAIPEI」活动详情，请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方FB粉丝团或官方IG。



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【BEST OF M.O.N.T MINI CONCERT IN TAIPEI】

•演出日期：2024年05月24日（五）

•入场时间：18：00（依现场实际情况而定）

•演出时间：19：00

•演出地点：花漾展演空间HANASPACE

•演出地址：台北市中正区仁爱路一段17号10楼

•活动票价：座位A区 NT$5,600/座位B区 NT$4,200/身心席NT$2,800

•起售时间：2024/04/27（六）11：00

•购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

•身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

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