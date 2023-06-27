「Sorry*4，我来*3请喝咖啡」《酒都女》李善彬、韩善伙、郑恩地送咖啡车让始源大喊「欧腻」

曾一同拍过《酒鬼都市女人们》系列剧集的李善彬、韩善伙、郑恩地与始源，四人结交了友谊，三名「酒鬼女人」近日还为拍摄电影《成人童话》的始源送上咖啡车。

始源昨（26）日在限时动态分享了认证照，他故作拘谨地感谢「欧腻们」（图上文字写「感谢欧腻们……」，用了女生喊女生的用法），和身旁他斗大的《酒都女》油腻(?)海报形成对比。



仔细看，咖啡车所写的文字还相当有Sense，「《成人童话》和我们帅气始源欧巴」还有「太热了，Sorry, Sorry, Sorry, Sorry，我来我来我来请喝咖啡!!!请多多喜爱我们始源欧巴!!!」，化用始源所属的Super Junior名曲〈SORRY, SORRY〉歌词。



《酒鬼都市女人们》的观众、粉丝，都很欣慰看到四人感情还那么好吧！25日播出的始源主持的《做没做过的事》谈到异性朋友，始源也提到《酒鬼都市女人们》三名女主角都是他的异性好友呢！



（影片2:47附近）



最后……当然要点播〈SORRY, SORRY〉了，始源在TikTok 发布的「《酒都女》胖子装版本」〈SORRY, SORRY〉当然也要有啦！



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