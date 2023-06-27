《与神同行》导演新作科幻电影《逃出宁静海》D.O.都敬秀演技大受肯定、金喜爱、薛耿求互赞对方「瘦身方式太狠」

由《与神同行》导演金荣华执导新作品《逃出宁静海》，描述因飞行事故而在月球上孤立无援的宇宙队员，前宇宙中心主任该如何拚死营救，今日主要演员D.O都敬秀、薛耿求、金喜爱以及导演都共同出席制作发布会，8月18日即将在台上映。

6月27日上午於首尔举办这部科幻大作《逃出宁静海》的制作发布会，片中饰演前宇宙中心主任的薛耿求，以及饰演被孤立在月球的大韩民国宇宙队员的都敬秀，还有饰演NASA月球轨道总监的金喜爱，以及本片导演金荣华都共同出席本活动。



继《与神同行》之后第二次与D.O都敬秀合作的金荣华导演表示，D.O都敬秀是一位相当有魅力的演员，他也听说过许多都敬秀的家庭背景与成长历程相关的事情，本次他的片中角色是个真男人，也拥有一些痛苦，并大赞都敬秀展现出许多大家从外表所看不出来的东西，给予都敬秀非常高的评价。



都敬秀也想起之前与导演的合作，他说《与神同行》与导演配合时，觉得真的很有难度，也让他非常紧张。不过这一次《逃出宁静海》D.O.与导演却在现场侃侃而谈，两人聊了许多，他也觉得与金荣华导演变得更亲近了，D.O.更表示在读剧本的时候就感到非常神奇，也觉得在韩国也能制作出这样的宇宙太空电影，非常厉害。



身材管理员本就相当严格的金喜爱，为了这部作品仍然力行禁食减重，旁边的薛耿求还笑著说「这个女人太狠了」，没想到金喜爱立刻回击，表示男演员们更厉害，她表示在片场没看过薛耿求吃东西，到了放饭时间更是直接消失不见，还会在拍摄前凌晨就起床跳绳3000下！薛耿求还笑说幸好没被拍到很多与D.O.的合照，不然他可能要从凌晨一点开始跳绳！



薛耿求也表示剧本上所写的是目前人类未知的世界，对於这样描绘宇宙太空的作品令他相当好奇，而他真正选择接演本作的原因是导演金荣华。《逃出宁静海》将在8月18日全台上映。



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