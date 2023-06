票房告捷慶祝再加場！「PEAK TIME」最強男團VANNER、SEVENUS與M.O.N.T追加場7月1日全面啟售

號召集結已出道男團為名一較高下,最精彩、實力旗鼓相當的「PEAK TIME」,自播出後便受到龐大粉絲關注,日前主辦單位宣布於7月15日來台北舉辦「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演唱會後,火速收到粉絲大喊準備磨拳擦掌搶票,而在起售日當天,果然不負眾望開出亮眼紅盤,全數售罄的好成績下,也讓不少沒買到票的粉絲哀怨不已,頻頻詢問加場的可能性,在收到近千條私訊留言的請願下,華藝娛樂聽到粉絲聲音,以最快的時間與韓方溝通加場可能性,經過雙方評估協調行程後,正式宣佈「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演唱會加場成功!

「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演唱會除了訂於7月15日晚上7點舉行外,也將於同天下午1點加開一場,票房告捷的好成績,當然也傳至冠軍VANNER的五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光;亞軍SEVENUS的兩位成員Heejae、Ireah,以及第六名M.O.N.T的兩位成員Bitsaeon、Roda的耳中,九位人氣小帥承諾絕對會帶著最棒的演出,親自謝謝所有粉絲的厚愛!。



「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」加場演唱會,日期訂於7/15(六)下午1點於「TICC台北國際會議中心」舉辦,起售日為7/1(六)上午10點,在KKTIX售票網站及APP開放購票,並全區採實名制方式。



