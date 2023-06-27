票房告捷慶祝再加場！「PEAK TIME」最強男團VANNER、SEVENUS與M.O.N.T追加場7月1日全面啟售

號召集結已出道男團為名一較高下，最精彩、實力旗鼓相當的「PEAK TIME」，自播出後便受到龐大粉絲關注，日前主辦單位宣布於7月15日來台北舉辦「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱會後，火速收到粉絲大喊準備磨拳擦掌搶票，而在起售日當天，果然不負眾望開出亮眼紅盤，全數售罄的好成績下，也讓不少沒買到票的粉絲哀怨不已，頻頻詢問加場的可能性，在收到近千條私訊留言的請願下，華藝娛樂聽到粉絲聲音，以最快的時間與韓方溝通加場可能性，經過雙方評估協調行程後，正式宣佈「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱會加場成功！

「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱會除了訂於7月15日晚上7點舉行外，也將於同天下午1點加開一場，票房告捷的好成績，當然也傳至冠軍VANNER的五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光；亞軍SEVENUS的兩位成員Heejae、Ireah，以及第六名M.O.N.T的兩位成員Bitsaeon、Roda的耳中，九位人氣小帥承諾絕對會帶著最棒的演出，親自謝謝所有粉絲的厚愛！。



「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」加場演唱會，日期訂於7/15（六）下午1點於「TICC台北國際會議中心」舉辦，起售日為7/1（六）上午10點，在KKTIX售票網站及APP開放購票，並全區採實名制方式。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞