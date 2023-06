南到贤从BAE173蒸发数月，毕业典礼遭粉丝包围场面惹人心疼，今与经纪公司合约纠纷胜诉

从选秀节目《PRODUCE X 101》脱颖而出,作为X1成员出道的南到贤,曾和同经纪公司的X1队友李翰洁组H&D双人组,后来又一起组BAE173九人组合出道,不过他其实已从BAE173数月,期间爆出和经纪公司有合约纠纷,近日有好消息在诉讼上胜诉。

22日,根据南到贤法律代理人「律村法律事务所」透露,南到贤今年3月以所属公司POCKETDOL STUDIO(前身是MBK娱乐)为对象,提出的专属合约效力停止之假处分申请已在前一天被法院所认可。

南到贤亦透过该事务所向粉丝传达消息:「透过这次法院的裁定,我才得以重新开始活动,这段期间因为我中断活动,粉丝们非常想知道为什么也很担心,但没能向大家传达消息,感到非常遗憾也和抱歉。」

「最重要的是,衷心感谢给予我很多爱的粉丝们,也非常感谢直到现在仍在一起的成员们,以后也会继续支持你们。虽然新的音乐活动计划还没有具体定下来,但承诺会以更加进步的模样再出现。」

南到贤2020年11月以BAE173成员出道,去年10月经纪公司宣布他因Covid-19后遗症暂停活动,岂知一暂停就是数个月的消失,团体SNS上任何活动都不见人影,甚至今年2月他从翰林艺高毕业,毕业典礼过后发生了他被粉丝蜂拥而上的混乱场面,还是老师试著保护他更和他一起奔跑,引发网友心疼,并质疑他为何没有任何经纪人陪同也没有保母车接送。BAE173参与男团竞演节目《Peak Time》上半年播出时,亦是九缺一不见南到贤的情形。

▼南到贤被粉丝包围,推特有网友上传影片感谢老师帮忙



This is an appreciation tweet for Dohyon's Hanlim teachers who protected him from the fans crowd on his graduation day today.



The 1st teacher even run with him & protect him tightly from the chaos



Thank you Sirs for being so Pro & Caring n make Dohyon feel safe pic.twitter.com/NrhFJp8EAq