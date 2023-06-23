JTBC新剧《欢迎来到三达里》开拍！池昌旭变身为「济州岛帅小伙」，与申惠善首度「同框」

池昌旭的近况照又震惊到小编了…阳光帅气！！！

预计今年（2023年）下半年首播的JTBC新剧《欢迎来到三达里》，由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》车英勋导演执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye我是鬼妈妈》权慧珠作家执笔。描述「赵三达」离开生活的小村，像一尾飞龙帅气地往天边飞去。某日她却失去所有、坠落到人生的谷底。於是她再度回到故乡小村取暖，也遇见努力珍惜并守护这个小村的另一条龙「赵容弼」。男、女主角分别由池昌旭、申惠善饰演。

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جي تشانغووك خلال التصوير في جزيرة جيجو

لدراما "مرحباً بك في سامدلري" pic.twitter.com/RThWG6MNKc — Arab JCW (@JichangwookArab) June 22, 2023

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电视剧已於近期开拍，网路上陆续出现「路透照」。池昌旭饰演济州岛气象局的预报员「赵容弼」，曾因为气象预报的错误报导而失去母亲，之后便努力想成为预报官，守护自己最珍爱的济州岛，尤其是他的故乡三达里，及他所珍爱的长辈、亲戚们。

照片中，可以看到池昌旭一头黑色顺毛，看起来格外乖巧，笑容温暖迷人（好羡慕海女们～XD）。还有一张是与「国民妈妈」金美卿的合照，她曾与池昌旭合作过热门剧《Healer》，此次在《欢迎来到三达里》饰演申惠善的母亲。

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يبدو بأن تشانغووك يقضي وقتاً ممتعاً في جيجو



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بطلي دراما ”مرحباً بك في سامدلري“



يبدوان سعيدين pic.twitter.com/AVdk5eqviw — Arab JCW (@JichangwookArab) June 19, 2023

此外，池昌旭与申惠善的聚餐照也被公开，是两人首度「同框」。照片中的他们笑得灿烂，并与粉丝合照、相当亲民。申惠善主演tvN新剧《今生也请多指教》於上周甫开播，她将在《欢迎来到三达里》饰演「赵三达」。

三达儿时渴望快点长大并离开济洲岛，毅然决然前往首尔，还取个艺名为「赵恩惠」。在摄影界担任8年的助理辛苦工作，终於登上TOP的位置，却因为一个事件而全部崩塌。梦想飞上天际的她，在失落时想起还有一个叫做三达里的故乡，於是再度回到这个小村。

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