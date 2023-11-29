「听讲Lucy时常做运动……」现在来台湾流行趋势是跳健康操吗XD（feat. MAMAMOO+ & BAE173）

「听讲Lucy时常做运动／身体健康精神好／Lucy你是哪会遐尔敖（正字：敖+力）……」熟悉的歌曲对白想起，你是否也想起国小时候顶著大太阳在操场上跳健康操的场景？多年后，你可曾想过在演唱会上也能听到这一曲？

先是10月的MAMAMOO+（颂乐、玟星）在台北国际会议中心举行FAN CONCERT，其中的随机舞蹈环节竟放入这首歌，熟悉的音乐响起，马上引起MOOMOO们尖叫+暴动！颂乐、玟星就跟著台下热情的MOOMOO愣愣地跳起舞，许多MOOMOO都自嘲「很荒谬」，但真的很可爱啊XDDD。



上周25日，轮到移师高雄巨蛋的PEAK TIME团体BAE173（J-MIN、翰洁、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT），BAE173还是有备而来，整套健康操都背起来了……整个场面同样让全场观众边尖叫又想笑，真的没想到有机会在演唱会舞台看到听到健康操啊！连两场都有看到的粉丝是否觉得更荒谬了XDDD？



不晓得这会不会变成一种来台湾开唱的流行趋势XD？你敢跟你的爱豆一起唱跳吗XD？

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