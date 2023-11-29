「听讲Lucy时常做运动……」现在来台湾流行趋势是跳健康操吗XD（feat. MAMAMOO+ & BAE173）

「听讲Lucy时常做运动／身体健康精神好／Lucy你是哪会遐尔敖（正字：敖+力）……」熟悉的歌曲对白想起，你是否也想起国小时候顶著大太阳在操场上跳健康操的场景？多年后，你可曾想过在演唱会上也能听到这一曲？
先是10月的MAMAMOO+（颂乐、玟星）在台北国际会议中心举行FAN CONCERT，其中的随机舞蹈环节竟放入这首歌，熟悉的音乐响起，马上引起MOOMOO们尖叫+暴动！颂乐、玟星就跟著台下热情的MOOMOO愣愣地跳起舞，许多MOOMOO都自嘲「很荒谬」，但真的很可爱啊XDDD。
演唱會跳健康操真的荒謬到不行— Chiao(@CHIAO0324) October 24, 2023
話說前面的木木超可愛讚讚#mamamoo #마마무 #놓지않을게 #moonsun #文星伊 #문별이 #MoonByul #문별 #金容仙 #김용선 #solar #솔라 pic.twitter.com/wXIdTfFrmI
MAMAMOO+台灣晚場迷因串— 迷因小姐 (@peenkymemes) October 22, 2023
其餘下收#MAMAMOOplus #SOLAR #MOONBYUL #TWO_RABBITS_CODE pic.twitter.com/dT2egcvbPn
上周25日，轮到移师高雄巨蛋的PEAK TIME团体BAE173（J-MIN、翰洁、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT），BAE173还是有备而来，整套健康操都背起来了……整个场面同样让全场观众边尖叫又想笑，真的没想到有机会在演唱会舞台看到听到健康操啊！连两场都有看到的粉丝是否觉得更荒谬了XDDD？
231125 PEAK TIME encore concert in Kaohsiung— (오하고) : (@nd_fancy) November 25, 2023
請問Lucy健康操跳這麼性感是可以的嗎#피크타임 #PEAKTIME #BAE173 #비에이이173 #한결 #HANGYUL #翰潔 pic.twitter.com/ukr4kj0c8G
不晓得这会不会变成一种来台湾开唱的流行趋势XD？你敢跟你的爱豆一起唱跳吗XD？
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