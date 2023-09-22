请注意周遭韩国明星！ 2NE1 Dara、2PM玉泽演、李先彬、Awe5ome Baby孙秀旼等出没台湾街头

疫情趋缓后，便有相当多韩国艺人来台开唱、开见面会，不过也有些艺人是悄悄来台，你有注意他们是否就在身边吗？

Dara

2NE1 Dara（朴山多拉、Sandara Park）16日突然Po了一系列照片，写下「#DaraInTaiwan exploring #Taipei」自创「Dara在台湾」Tag还形容自己正在「探索」台北。从照片可知她探索了台北101、中正纪念堂、小膳香成都麻辣火锅、春水堂，甚至「探索」了路人的毛孩猫咪。



来台湾必逛的夜市也没少，射气球、喝台湾啤酒……她透露自己是来台工作的，仅一天空档游玩，文字中传达出了些许遗憾，而下一句话则让粉丝激动不已，她说：「太想念台湾Blackjacks（2NE1粉丝名），我还记得我们在台湾的New Evolution和AON tour（皆为2NE1巡回演出名称），太好玩了！希望未来能再见到你们」（哭脸、祈祷）。」台湾歌手魏如昀都出没留言。



Dara离开也依依不舍，拍下多张机场照，似乎想将桃园国际机场尽收眼底，而最后一张西门町拍下的游戏《剑灵》广告照疑似暗示了此行目的？



玉泽演

2PM玉泽演16日来台举行个人粉丝见面会，现场粉丝福利好到不是粉丝都羡慕‎，而他依旧和上半年受品牌邀约一样亲民，就在路上慢跑！也许我们可以期待一下他YouTube新的台湾行Vlog，不晓得这次吃了什么美食了呢？（上次台湾行指路：‎玉泽演来台湾超亲民～Vlog公开享用各种美食，招牌「哇哇哇」超可爱XD‎）



李先彬

《酒鬼都市女人们》演员李先彬近日在个人IG发布了多张夜景照，包括夜市吃烧烤、九份逛街，喊：「九份很漂亮！」但粉丝都觉得她的人更美呢！拍出来的美照令人频频赞叹，也不禁询问：「李光洙也有一起吗？」甚至放了李光洙的哏图（李先彬与李光洙是明星恋人啊～！）。



留言中还可见从小在韩国长大的台湾歌手孙盛希用韩文兴奋留言：「哦哦哦哦！！！！ 来台湾了！！！！」《山茶花开时》演员池伊秀：「小漂亮，去哪里了啊啊啊」DIA熙贤也说：「So pretty…So cute…」



孙秀旼

Awe5ome Baby出身孙秀旼今年不晓得来台湾几次了，IG与YouTube多次分享台湾行内容，YouTube影片已多达十七支，「沉迷」於台湾啤酒的她，近日更宣布「为了台湾啤酒定居台湾」，住进了来台旅居的FANATICS到怡家里，两人10年前是同期练习生。粉丝都相当开心「啤酒队长回归」、「啤酒队长为了啤酒定居台湾也是合理的」。



惊喜的是，曾来台曾与周渝民（仔仔）主演台剧《深情密码》、近年演出《恋慕》与《还魂》的演员朴恩惠，经常在孙秀旼IG上的「台湾文」冒出来，说著「那边很好吧？我去过之后已经要15年了……」、「台湾不管什么都很好吃」、。



BAE173、DKB

BAE173、DKB两团，部分成员17日参与完‎第二场《PEAK TIME》TOP6台北场演唱会后，被临江街夜市（通化夜市）摊贩捕捉到逛夜市，从影片可听见有粉丝直呼成员「好可爱唷」。



金宝拉

模特儿金宝拉8月就曾来台，表示睽违4年来台湾「每一刻都让我心动」、「台湾有太多漂亮的地方完全身陷其中」、「对台湾是真心」，她拍出来的影片、照片让台湾网友惊呼「因为有你，台湾变得更漂亮了」、「为什么你的西门町和我的西门町看起来不一样？」



最新消息是，金宝拉受邀台湾中华职棒统一7-ELEVEn狮队邀请，24日要在台南棒球场担任开球嘉宾，金宝拉稍早兴奋的在IG限时动态发出自己穿上主题日球衣的照片。是不是能再期待女神出没街头了呢？又会有什么美丽的街拍作品了呢？



有时候出门，不妨看看周遭有没有明星艺人出没吧！或许会有意想不到的收获呢！

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