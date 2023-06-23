南到賢從BAE173蒸發數月，畢業典禮遭粉絲包圍場面惹人心疼，今與經紀公司合約糾紛勝訴

從選秀節目《PRODUCE X 101》脫穎而出，作為X1成員出道的南到賢，曾和同經紀公司的X1隊友李翰潔組H&D雙人組，後來又一起組BAE173九人組合出道，不過他其實已從BAE173數月，期間爆出和經紀公司有合約糾紛，近日有好消息在訴訟上勝訴。

22日，根據南到賢法律代理人「律村法律事務所」透露，南到賢今年3月以所屬公司POCKETDOL STUDIO（前身是MBK娛樂）為對象，提出的專屬合約效力停止之假處分申請已在前一天被法院所認可。

南到賢亦透過該事務所向粉絲傳達消息：「透過這次法院的裁定，我才得以重新開始活動，這段期間因為我中斷活動，粉絲們非常想知道為什麼也很擔心，但沒能向大家傳達消息，感到非常遺憾也和抱歉。」

「最重要的是，衷心感謝給予我很多愛的粉絲們，也非常感謝直到現在仍在一起的成員們，以後也會繼續支持你們。雖然新的音樂活動計劃還沒有具體定下來，但承諾會以更加進步的模樣再出現。」

南到賢2020年11月以BAE173成員出道，去年10月經紀公司宣布他因Covid-19後遺症暫停活動，豈知一暫停就是數個月的消失，團體SNS上任何活動都不見人影，甚至今年2月他從翰林藝高畢業，畢業典禮過後發生了他被粉絲蜂擁而上的混亂場面，還是老師試著保護他更和他一起奔跑，引發網友心疼，並質疑他為何沒有任何經紀人陪同也沒有保母車接送。BAE173參與男團競演節目《Peak Time》上半年播出時，亦是九缺一不見南到賢的情形。

▼南到賢被粉絲包圍，推特有網友上傳影片感謝老師幫忙



This is an appreciation tweet for Dohyon's Hanlim teachers who protected him from the fans crowd on his graduation day today.



The 1st teacher even run with him & protect him tightly from the chaos



Thank you Sirs for being so Pro & Caring n make Dohyon feel safe pic.twitter.com/NrhFJp8EAq — RuRy (@dokiebaedians) February 10, 2023

▼BAE173官方YouTube曾發布慶祝同為翰林藝高的成員BIT畢業的影片，不見南到賢讓粉絲相當不解



得知南到賢勝訴，粉絲都相當欣慰「終於脫離公司」，祝福他找到更好的歸宿並帶來更好的作品。

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