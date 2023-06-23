《浪漫医生金师傅3》编剧谈柳演锡客串：他必不可少！透露第四季计划：拍第一季的时候没想过会有第二季

《浪漫医生金师傅》连续3季大爆，编剧和导演会继续制作第4部吗？
《浪漫医生金师傅3》日前正式播毕，故事以石垣医院为背景，讲述了天才医生金师傅（韩石圭 饰）带领弟子们成长为真正医生的故事，第一部於2016年播出，当时由柳演锡和徐玄振主演，第二部（2020年）和第三部（2023年）男女主人公则换成了安孝燮和李圣经。 本季中姜栋柱（柳演锡 饰）亮相，再加上最后一集出现尹瑞贞（徐玄振 饰）的背影，令广大观众推测是否要拍第4部。
编剧姜银庆对此做出了解释，称柳演锡客串出现在第三季是从企划阶段开始就准备的事情，「姜栋柱的登场是金师傅梦想实现环节中必不可少的人物，同样尹瑞贞的登场也是如此，第一、 二季的重心是医生们的成长，第三季的焦点则是直面社会中的医疗现实，这是我探访了7年才积累的心得，以此创作了第三季。」
对於观众们迫切期待的第四季，姜银庆编剧也有话要说，称：「第三季有很多无法言喻的感动和不舍，一转眼就是7年，这7年中我和金师傅、年轻的医生们一起哭、 一起笑，根本无法用短短的几句话来概括，这个瞬间只想起一个人，他就是林憓敏编剧，第一季时他还只是助理编剧，第三季已经是共同编剧了，我们最引以为傲的手术场景，都出自於他之手，如果说金师傅有徐宇镇的话，我则是有林憓敏。 电视剧结束之后就一直被问会不会有第四季，其实第一部拍完我也不知道会继续写第二季，第二季快结束的时候也怀疑过能不能有第三季，现在还在考虑『有没有可能创作第四季』，有那么多的人在等我们，光是这一点就让我很想说声谢谢。」
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