【韩网热帖】任时完&姜河那出演《鱿鱼游戏2》的理由

总之你们《未生》的公司实习生们，都要参加新一轮的「鱿鱼游戏」对吧！？

* 2014年热门漫改韩剧《未生》初始故事设定，任时完饰演公司中营业3组的实习生张克莱，姜河那饰演资源2组实习生张百基，原PO和网友们脑补了一下他们为何参加这场游戏。



▼韩国网友评论：

1. 本来对第二季不抱期待，但角色一公布就觉得好想看

2. 两人的演技都很稳，好期待！

3. 任时完变态演技深入我心，这种白切黑，或者直接黑的角色设定肯定超适合他

4. 现在最好奇女主角是谁了

5. 只好再看一次《未生》感受一下那股想参加游戏的迫切感了

6. 新人们果然都是要组团打怪过关的

7. 两个都可以是斯文败类，真好奇他们在剧中的人设

8. 所以这一次戴铁面的会是李圣旻吗？（《未生》里饰演任时完上司）

9. 真心没猜到两人再次重逢是这样子惨烈的场面

10. 公司实习生们累积的怨念，就在这里释放吧！

补充：热门韩剧《未生》改编人气同名网漫，以职场新人的视角描绘职场人们的各种面貌，被称为「工薪阶层教科书」，电视剧后续获奖无数，讨论度极高，任时完也透过这部剧获得了各大颁奖典礼的新人奖与演技奖。



▼《鱿鱼游戏2》演员名单预告，除原班人马李政宰、李炳宪、魏嘏隽、孔刘外，本季还加入许多令人期待的新玩家，准备好进入下一轮游戏了吗？



延伸阅读：《鱿鱼游戏》第二季正式选角公开：除了任时完，还有姜河那&《黑暗荣耀》朴成勋&梁东根！



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