【韓網熱帖】任時完&姜河那出演《魷魚遊戲2》的理由

總之你們《未生》的公司實習生們，都要參加新一輪的「魷魚遊戲」對吧！？

* 2014年熱門漫改韓劇《未生》初始故事設定，任時完飾演公司中營業3組的實習生張克萊，姜河那飾演資源2組實習生張百基，原PO和網友們腦補了一下他們為何參加這場遊戲。



▼韓國網友評論：

1. 本來對第二季不抱期待，但角色一公佈就覺得好想看

2. 兩人的演技都很穩，好期待！

3. 任時完變態演技深入我心，這種白切黑，或者直接黑的角色設定肯定超適合他

4. 現在最好奇女主角是誰了

5. 只好再看一次《未生》感受一下那股想參加遊戲的迫切感了

6. 新人們果然都是要組團打怪過關的

7. 兩個都可以是斯文敗類，真好奇他們在劇中的人設

8. 所以這一次戴鐵面的會是李聖旻嗎？（《未生》裡飾演任時完上司）

9. 真心沒猜到兩人再次重逢是這樣子慘烈的場面

10. 公司實習生們累積的怨念，就在這裡釋放吧！

補充：熱門韓劇《未生》改編人氣同名網漫，以職場新人的視角描繪職場人們的各種面貌，被稱為「工薪階層教科書」，電視劇後續獲獎無數，討論度極高，任時完也透過這部劇獲得了各大頒獎典禮的新人獎與演技獎。



▼《魷魚遊戲2》演員名單預告，除原班人馬李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉外，本季還加入許多令人期待的新玩家，準備好進入下一輪遊戲了嗎？



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