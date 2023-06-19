《有利的诈欺》天才女骗子千玗嬉遇上对手！金东旭思绪更胜一筹，愿帮受虐菁英是为复仇还是救赎（EP.5 –6）

[有雷] 《有利的诈欺》 金东旭虽身为律师却表达要加入千玗嬉的诈骗行列，当骗子有这么简单吗？千玗嬉与李妍等四位好友原来是从小就被赤木集团吸收的菁英儿童，金东旭究竟是想要拯救他们破碎的人生？还是想为当时被逼到破产的父亲复仇？

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说自己病得不轻，严重与受害者感到共鸣的韩武英（金东旭饰）律师，决定加入天才诈骗者李露云（千玗嬉饰）的行列，了解他们的计画。他首先接触了李露云的三位搭档，发现了其实他们都是属於「赤木Kids」，也就是从小有过人的记忆力或是电脑骇客能力，被赤木集团网罗而培训，但其实赤木集团是将他们的能力使用在犯罪行为之上，恐怖行径让他们至今仍难以入睡。



儿时从未想逃离赤木的李露云，双亲其实也因赤木而死，她带头复仇，其他三人曾想过要逃离，并认为自己曾背叛露云而尽力配合著她。韩武英加入这个团队，营造假赌局要让目标上钩，李露云当然再度上演了一场大戏，但在关键时刻她竟刻意报警，因为她仍无法信任韩武英，想断尾让他被捕。但韩武英却相当从容，似乎早已想到李露云会有这一步，已有对策顺利脱身。



韩武英并未因此发怒，还对李露云娓娓道来自己曾在节目现场见过9岁的她，李露云仍有防备心态不愿多谈。被怀疑是李露云父母命案真凶的犯人，在狱中被杀害，凶手直指是受李露云指示，导致她被捕。韩武英陪她应讯时，这位凶手却表达自己只是为了见露云一面。赤木集团的负责人已过世，现今的赤木集团已移转到女CEO张京紫（李泰兰饰）的手中。



四人当中其实多情（李妍饰）与Ringo都算对韩武英有相当程度的信任，愿意透露以往对赤木集团的儿时回忆。Ringo更提到韩武英最感兴趣的「锦城杀人事件」，自己虽逃离了这事件，但是多情、Nasa和李露云都有参与。此时多情也告诉了露云，她们儿时曾害一家食品工厂破产倒闭，韩武英就是当时工厂老板的儿子……



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