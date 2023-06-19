SJ D&E官方YouTube开通！「为弥补D&E SHOW结束的遗憾，会以更日常、自在的面貌向大家靠近」

想问问大家是否买到台湾场Fancon的票了？

由东海、银赫组成的Super Junior人气小分队「D&E」，将於本周六（24日）以韩国首尔为起点，举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。Fancon为「Fan Meeting粉丝见面会」+「Concert演唱会」，接下来还会前往台湾台北、泰国曼谷、印尼雅加达、越南胡志明市、马来西亚吉隆坡及菲律宾马尼拉等，与当地粉丝们见面。

为了与粉丝们有更多交流，D&E官方YouTube已於近期开通。内容将包含专辑、活动和日常，为的是与大家再靠近一点，想要沟通与交流而打造的频道，同时也是弥补D&E SHOW结束的遗憾。总之，会透过YouTube多多创造共同回忆的！

而为了更好引领频道发展，D&E也做了「宣誓」：对於节目组要求的拍摄不得有怨言，尽可能地进行讨论；诚心诚意地阅读粉丝们通过留言提出的请求，积极地进行讨论；每当违反前述事项，拍摄D&E自拍各10张并分享。

随著Fancon渐渐靠近，D&E积极宣传，还拉上「忙内Line」厉旭和圭贤一起拍摄影片。但两位弟弟只是「笑笑不说话」，与「只是开心」的D&E形成反差，莫名搞笑。最后，神童出现：「影片是我负责的，我们公演场见罗～」，引发爆笑。

▲「E.L.F们想要的是这种...对吧？」

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