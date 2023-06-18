《魷魚遊戲》第二季正式選角公開：除了任時完，還有姜河那&《黑暗榮耀》朴成勳&梁東根！

Netflix今日上午公開《魷魚遊戲》第二季陣容，除了第一季主演李政宰及李炳憲、魏河俊（魏嘏雋）、孔劉確定回歸外，還加入四位新面孔：任時完、姜河那、朴成勳、梁東根。

選角預告片簡短回顧了第一季的生存遊戲，隨著字幕「您期待的他們回來了」，依次出現「成奇勳」李政宰、「Front Man」李炳憲、「黃俊昊」魏河俊。



緊接著字幕寫道：「以及，這個遊戲的新參加者。」 畫面出現第一季裡決定是否參加遊戲的紅綠按鈕機器，一個身影緩緩走來、猶豫之後按下綠鍵。 鏡頭一轉，他就是任時完！這眼神真的很有戲：



第二位參加者是姜河那。 姜河那演過不少正直青年類角色，私下也是人品超好的美談製造機，預告片裡陰暗又霸氣的眼神令人很期待他的演技變身：



第三位按下綠鍵的是朴成勳。 朴成勳在Netflix上一部大爆韓劇《黑暗榮耀》飾演天天穿名牌的富二代「全宰寯」，如果按照第一季的設定，這次他將搖身一變成為為錢豁出性命的賭徒，反差也是相當大：



第四位參加者是梁東根：



最後，第一季中把李政宰拉下水的孔劉也將再次露面，神秘一笑讓人對第二季期待值拉高。



韓網友對第二季選角感到興奮期待：「起雞皮疙瘩」、「全部是善與惡共存的面孔，大發」、「任時完姜河那在《未生》的合作印象很深，期待這組合」、「好希望朴成勳延續全宰寯的性格，全的台詞都太妙了，色盲也是生存未知數」、「任時完超適合眼神清澈的瘋子」、「 全部是演技派，選角真不是開玩笑的」。

《魷魚遊戲》第一季於2021年上線後記錄到Netflix史上最長觀看時間，掀起全世界範圍的人氣狂潮，導演黃東赫和主演李政宰也憑這部作品獲得艾美獎最佳導演、首位亞洲視帝。 第二季預計於今年夏季投入拍攝，爭取在2024年公開。

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