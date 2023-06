「这是安妮亚的胜利吧～」BIGBANG太阳自信秀「新学的中文」，讲出「哇库哇库」却是日语XD

BIGBANG成员太阳6月3日现身桃园参加夏日音乐祭「So Wonderful Festival」,在台上信心满满秀中文「哇库哇库」,浑然不知实为日文,令台下观众瞬间沉默不知如何回应XD

太阳这次演出带来经典歌曲《眼,鼻,口》《RINGA LINGA》及新曲《Shoong!》《Seed》等十几首歌的优质舞台、安可两次,还和大家一起合唱《月亮代表我的心》,中文发音清晰,表演更是诚意满满,让不少VIP大呼过瘾。



Talk时间太阳表示自己学了一点中文,开心同大家分享:「I feel so 哇库哇库。」但台下观众完全没反应,太阳瞬间有点慌张:「我有讲对吗? I feel so 哇库哇库。」 这时似乎有人给出回应,太阳立即找回信心、继续哇库:「大家有懂我的哇库哇库吗? so 哇库哇库 right now。」



其实「哇库哇库」来自Netflix动画影集《SPY x FAMILY》(间谍家家酒),主角之一的粉头发萌妹「安妮亚」开心时就会讲出「哇酷哇酷(わくわく)」。 这个词源自日文「わく(冒泡、涌现)」,用以表达兴奋、期待和激动的感觉。 看来太阳是错把日文当中文,究竟谁在乱教他啊XD



网友纷纷被太阳逗笑:「新的迷因诞生了」、「想秀中文但没有一个字是中文」、「为了跟上MZ时代真的很努力」、「安妮亚的胜利」、「想知道他得知真相后的反应」、「好期待GD发限动嘲笑太阳」XD



▽最后来欣赏欧巴的精彩演出吧!右滑第5支影片看太阳唱中文歌:



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

