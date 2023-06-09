继娜琏后第二位！TWICE志效也要Solo出道啦！传BTS SUGA参与制作、BIBI参与feat.

TWICE官方SNS 5日凌晨曾发布一张海报，海报标题写著「Killin’ Me Good」，图片是一个人开著车，仅露出一只手，而这只手粉丝Once们一看就知道是志效！

昨（9）日凌晨，TWICE官方SNS公布了正确解答，发文「ZYO’s ZONE “Killin' Me Good”」，配上的新海报揭示那只手就是志效的无误，后照镜上映照出了志效涂口红的模样，散发出了她独特的魅力与神秘的气场。



志效的Solo出击就在8月展开，将是继娜琏之后第二位Solo出道的TWICE成员，令Once们期待不已。



另外，Twitter有网友爆料志效的Solo专辑曲目，其中包括了传BTS防弹少年团SUGA参与制作的〈Not Enough〉，还有BIBI参与feat.（合唱）的〈Wild Breeze〉，尚未知可信度如何，但已引发更多人的期待，有人期待两人的梦幻合作，也有人认为BTS SUGA制作的歌曲就是保证，预告了志效solo即将大发。



▼BTS SUGA



▼BIBI



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