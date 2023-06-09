严正化不敢看《车贞淑医生》首播：被夸后中断录影爆哭半小时；治癌症手术后曾失声8个月！

严正化主演的《车贞淑医生》完美落幕，提到当初看首播时的心情。

《车贞淑医生》中严正化扮演的女主在当了20多年的家庭主妇后，重返职场，从实习医生做起，经历了丈夫的背叛、患癌等一系列困境之后，勇敢闯出自己的人生。 该剧首播收视率从4.937%启航，最后一集直冲18.546%，被赞是上半年电视剧中的最大黑马，严正化也迎来了事业的第二个高峰。



日前严正化作客了《刘QUIZ ON THE BLOCK》，聊到了刚刚杀青的作品。 她表示：「《车贞淑医生》首播的时候，我非常紧张，根本没敢看电视剧，只看了导演和同仁们发来的短讯，都说很好。 后来很多新闻都说『严正化成功回归』、『完美的车贞淑』等，都很看好我。」严正化还透露其实在电视剧首播当天，她正在录制《唱跳歌手流浪团》，收到导演的短讯后，突然心情发生大波动，一度落泪大哭，最后在没有镜头的地方独自哭了30分钟才整理好心情，她也形容这是「喜悦的眼泪」。



现实生活中的严正化和「车贞淑」也有相同的经历，两人都曾与病魔抗争过。2008年车贞淑因为甲状腺癌接受了手术，但术后8个月一直都无法说话。对於作为歌手的她来说，嗓子就是生命，那段无声的时间令她异常崩溃，而她也选择了默默忍受，没有告诉任何人，整天活在再也无法发出声音的恐惧中。而在录制「退货远征队」时期，严正化遇到了嗓子问题，刘在锡自掏腰包买了10节声乐课送给严正化，此次节目上重新提及此事，严正化对刘在锡再次表达了谢意，称：「从来没有人为我做过这些，并不是钱的问题，而是心意。」



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