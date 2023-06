「這是安妮亞的勝利吧～」BIGBANG太陽自信秀「新學的中文」，講出「哇庫哇庫」卻是日語XD

BIGBANG成員太陽6月3日現身桃園參加夏日音樂祭「So Wonderful Festival」,在台上信心滿滿秀中文「哇庫哇庫」,渾然不知實為日文,令台下觀眾瞬間沉默不知如何回應XD

太陽這次演出帶來經典歌曲《眼,鼻,口》《RINGA LINGA》及新曲《Shoong!》《Seed》等十幾首歌的優質舞台、安可兩次,還和大家一起合唱《月亮代表我的心》,中文發音清晰,表演更是誠意滿滿,讓不少VIP大呼過癮。



Talk時間太陽表示自己學了一點中文,開心同大家分享:「I feel so 哇庫哇庫。」但台下觀眾完全沒反應,太陽瞬間有點慌張:「我有講對嗎? I feel so 哇庫哇庫。」 這時似乎有人給出回應,太陽立即找回信心、繼續哇庫:「大家有懂我的哇庫哇庫嗎? so 哇庫哇庫 right now。」



其實「哇庫哇庫」來自Netflix動畫影集《SPY x FAMILY》(間諜家家酒),主角之一的粉頭髮萌妹「安妮亞」開心時就會講出「哇酷哇酷(わくわく)」。 這個詞源自日文「わく(冒泡、湧現)」,用以表達興奮、期待和激動的感覺。 看來太陽是錯把日文當中文,究竟誰在亂教他啊XD



網友紛紛被太陽逗笑:「新的迷因誕生了」、「想秀中文但沒有一個字是中文」、「為了跟上MZ時代真的很努力」、「安妮亞的勝利」、「想知道他得知真相後的反應」、「好期待GD發限動嘲笑太陽」XD



▽最後來欣賞歐巴的精彩演出吧!右滑第5支影片看太陽唱中文歌:



