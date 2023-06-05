顶级明星客串的背后学问多：不是随随便便就友情出演的，真的是「零片酬」吗？！

他们的这些镜头到底要不要支付演出费？

我们经常在一些影视作品中看到明星客串，就好像是关键时候的一颗彩蛋一样，哪怕是演员本身与作品没有太多关联或是不适合这部作品的风格，也不影响他们的出现会让观众眼前一亮，更多的是让作品的话题度可以直线上升。

比如前段时间播出的《模范计程车2》（模范的士2）中短暂亮相的金素妍、文彩元、南宫珉，



还有《浪漫医生金师傅3》中的柳演锡、《爱的迫降》和《德鲁纳酒店》里的金秀贤等等...



这就让不少人好奇了，这些明星本身知名度就够高，绝对是一部作品中的主角级别，出场费不低，他们来客串拍戏，据组到底要不要给演出费呢？

YouTube频道「事物宫杂学知识」就向网友们解释了这一事情。 艺人靠名声和形象吃饭，一旦行为有损形象，很可能会给职业生涯带去重击，严重的甚至还要退圈，因此即使是短暂亮相的客串角色，也会影响到明星本人，因此他们对「特别演出」都抱著敏感小心的态度，有时候客串演出反而显得「掉价」，还有可能被吐槽在消费自己形象，

不过若明星和制片商、剧组关系紧密，作品有好口碑，要演的角色也很不错的话，明星们也会二话不说立即答应。 那么他们到底会收多少片酬呢？ 老实说，具体片酬只有当事人自己了解，哪怕媒体上公开是零片酬助演，但实际上外人根本无法知道演员到底收没收钱。 不过一般来说剧组都会支付片酬，几百万到上千万（韩币）不等，加上「形象即生命」，演员也会和剧组约定好自己的肖像权会如何被使用。

其实即使是客串演出，也会牵涉到用车、妆造服装等问题，费用并不低，明星本人也要花费精力和时间去配合，收取片酬才是理所当然的事情。 万一他们零片酬友情客串之后，制片方被爆出拖欠薪资、不愿给钱的话，反而会影响作品的名声，因此支付酬金才是最合理、最明智的选择。



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