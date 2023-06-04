《坏妈妈》完整的强豪回来了！英顺终於盼来母子相认，美珠暗中加入复仇行动（EP.12）

JTBC新剧《坏妈妈》由李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。

第12集里，失忆的强豪终於想起自己要做的事，再次向美珠告别......



*以下内容包含《坏妈妈》第12集关键内容！



相认

强豪在养猪场事故中受伤，恢复记忆但仍然昏迷。 英顺和美珠互相透露了强豪对妈妈和女友的真正想法，其实强豪一直很爱、很思念妈妈，也一直很爱、很牵挂美珠，狠心离开都是为了独自完成极度危险的复仇计划：「强豪抛弃的不是我们，而是他自己。」 恰好这时强豪醒来，听到二人对话泪流不止。



强豪告诉妈妈和美珠他的记忆已经回来，但还是要完成那件事，在那之前请美珠继续怨恨他，令美珠泣不成声。



未完成的计划

吴太秀和宋会长再次联手，打算把强豪诬陷成杀害黄秀铉的凶手。 强豪在警局装傻躲过询问，告诉妈妈他们无处可逃，必须彻底反击。 为调查黄秀铉的死因，强豪四处打听当时拜托带她离开的生鱼片老板，终於被他找到了！

与此同时，美珠在小孩手机里看到荷英曾向强豪的瓶装水中放入某种粉末，决心找荷英当面问清。



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