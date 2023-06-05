李瑞镇拍《恋人》与金廷恩假戏真做却闹分手避走香港，与罗PD闲聊承认当时是「逃跑」

罗暎锡（罗PD）经营的YouTube频道「出差十五夜」日前更新了影片，内容是和老熟人李瑞镇闲聊，聊著聊著聊到多年前去香港的事，虽然没有说详细提到时间和当时发生的事，但观众一看就知道是和前女友金廷恩分手的过往。

他们聊到香港聊到香港迪士尼，李瑞镇说小孩子真的很爱香港迪士尼，被问什么时后去的，他楞住了一下毫不避讳的回应：「『逃跑』的时候也去了，还带著Elly（侄女）去的。」



罗PD也许是被李瑞镇的回应吓到了，先是笑出来后，后尴尬的帮忙解释：「与其说是逃跑，不如说是暂时……香港的故事有点什么吧？现在想想其实不太记得了，也没什么大不了的。」李瑞镇接著默默地说：「干干净净，也没有暴力……」坦言对自己的选择至今仍不后悔，觉得当时住在香港2个月与韩国断绝联系，心里过得很放松。



听了听李瑞镇在香港自在的生活，健身、看DVD……罗PD说一般人应该做不到，但问他是否认为那是他30岁后半时的危机，李瑞镇看似坦然面对，却回答：「不止，是我人生最大的危机。」最终还是表现出了曾经的担忧与压力。问他事过境迁后有什么改变，他不改幽默本色：「我总是做好了准备……移民的准备。」



回顾当年发生什么事了，李瑞镇2006年与金廷恩（金諪恩）主演卖座编剧金银淑的写下的电视剧《恋人》，两个人假戏真做戏外也成了恋人，由於两人都是当时的大势演员，恋情很受瞩目。岂知，2008年闹分手，据当时报导李瑞镇只留下一封简讯提分手就避走香港，人间蒸发的作为让她开始有了负心汉的骂名。时隔十年，李瑞镇至今仍单身，也坦言过对婚姻并不向往，而金廷恩2016年已与圈外人男友结婚，在韩国与香港两地生活。



再回顾当年的事件，韩国网友各有看法，据theqoo网友讨论，有人说潜水分手很寻常，现在想想李瑞镇根本不是犯什么大罪；有人站在金廷恩的立场，说当时在分手报导出来后，她是一个人艰难面对媒体记者的；亦有人认为当时的事情还是双方清楚，留下简讯就分手也不是金廷恩本人的说法，是金廷恩朋友所爆料。

▼《出差十五夜》罗暎锡与李瑞镇闲聊影片（香港「逃亡」内容大约从11:02开始）



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