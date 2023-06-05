頂級明星客串的背後學問多：不是隨隨便便就友情出演的，真的是「零片酬」嗎？！

他們的這些鏡頭到底要不要支付演出費？

我們經常在一些影視作品中看到明星客串，就好像是關鍵時候的一顆彩蛋一樣，哪怕是演員本身與作品沒有太多關聯或是不適合這部作品的風格，也不影響他們的出現會讓觀眾眼前一亮，更多的是讓作品的話題度可以直線上升。

比如前段時間播出的《模範計程車2》（模範的士2）中短暫亮相的金素妍、文彩元、南宮珉，



還有《浪漫醫生金師傅3》中的柳演錫、《愛的迫降》和《德魯納酒店》裡的金秀賢等等...



這就讓不少人好奇了，這些明星本身知名度就夠高，絕對是一部作品中的主角級別，出場費不低，他們來客串拍戲，據組到底要不要給演出費呢？

YouTube頻道「事物宮雜學知識」就向網友們解釋了這一事情。 藝人靠名聲和形象吃飯，一旦行為有損形象，很可能會給職業生涯帶去重擊，嚴重的甚至還要退圈，因此即使是短暫亮相的客串角色，也會影響到明星本人，因此他們對「特別演出」都抱著敏感小心的態度，有時候客串演出反而顯得「掉價」，還有可能被吐槽在消費自己形象，

不過若明星和製片商、劇組關係緊密，作品有好口碑，要演的角色也很不錯的話，明星們也會二話不說立即答應。 那麼他們到底會收多少片酬呢？ 老實說，具體片酬只有當事人自己了解，哪怕媒體上公開是零片酬助演，但實際上外人根本無法知道演員到底收沒收錢。 不過一般來說劇組都會支付片酬，幾百萬到上千萬（韓幣）不等，加上「形象即生命」，演員也會和劇組約定好自己的肖像權會如何被使用。

其實即使是客串演出，也會牽涉到用車、妝造服裝等問題，費用並不低，明星本人也要花費精力和時間去配合，收取片酬才是理所當然的事情。 萬一他們零片酬友情客串之後，製片方被爆出拖欠薪資、不願給錢的話，反而會影響作品的名聲，因此支付酬金才是最合理、最明智的選擇。



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