SM娱乐前练习生大爆K-POP界内幕：只要有钱就能顶替有才华的人立刻出道！日籍爱豆：在韩国当爱豆很像坐牢

最近不断有爱豆练习生爆料韩国K-POP界的内幕。

名叫「Bianca Zhou」的网红在SNS上约有3万粉丝,她的帐号里多是介绍K-POP练习生的内容,而她也透露过自己曾在SM娱乐和YG娱乐当练习生的事情。 Bianca Zhou通过「tiktok」爆料有些练习生无论多么努力、多么有才华,最后却因为没钱不能出道,「最终都是有很多赞助金的人占了那个位置,这并不是需要投资金的小规模公司才会发生的事情,在K-POP4大巨头SM、YG、JYP和HYBE里也经常发生。」



