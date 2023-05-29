SM娱乐前练习生大爆K-POP界内幕：只要有钱就能顶替有才华的人立刻出道！日籍爱豆：在韩国当爱豆很像坐牢

最近不断有爱豆练习生爆料韩国K-POP界的内幕。

名叫「Bianca Zhou」的网红在SNS上约有3万粉丝，她的帐号里多是介绍K-POP练习生的内容，而她也透露过自己曾在SM娱乐和YG娱乐当练习生的事情。 Bianca Zhou通过「tiktok」爆料有些练习生无论多么努力、多么有才华，最后却因为没钱不能出道，「最终都是有很多赞助金的人占了那个位置，这并不是需要投资金的小规模公司才会发生的事情，在K-POP4大巨头SM、YG、JYP和HYBE里也经常发生。」



Bianca Zhou, who has experience as a trainee at SM and YG, may reveal the reality of the K-POP world. Rich people can make their debut soon Wealthy trainees take over other peopl…

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她继续解释：「有些团队的风格、造型、拍摄技术等需要有庞大的资金支持，『练习生家人的投资』对有钱的公司来说也很有魅力，即使有些练习生没什么才华却也能占了别人的位置，公司会因为能够提供出道资金这个理由让有钱的练习生代替已经在公司里当了很久的练习生的位置。 娱乐圈其实也讲究人脉，练习生如果有很宽的人际关系网的话公司很快就能知道。」

在Bianca Zhou爆料之前，女团公园少女出身的日本籍成员宫内晴香（Miya）在回到日本活动后也曾大爆身为韩国爱豆的苦楚，「前不久联络成员们，大家都说『我们之前像坐牢』，当时大家放学之后都要去练习，等结束的时候天已经全黑了。 每次去练习的时候经纪人都在身边，要求你称体重，还要向他报告自己吃了什么，感觉要疯了。 我们公司非常严格，没有自由时间，还会没收手机，甚至连和家人联系也要通过经纪人。 我还因为经纪公司的失误在韩国成为非法滞留者，虽然我很生气，但这些都和工作有关，所以我也不想指责他们。」



공원소녀 日 멤버 미야 "韓 아이돌 생활은 감옥…미칠 것 같았다" 폭로 #SBS뉴스 https://t.co/0jcexazdNR — SBS 뉴스 (@SBS8news) May 22, 2023

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