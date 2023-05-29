SM没给SHINee的团队安排会英文的工作人员？单字接连拼错，韩网友：「是键盘里没有Y吗」

SHINee「忙内」泰民在2021年5月31日入伍，经过1年11个月在4月初为军队生活划上圆满的句号，他的回归也宣示著SHINee全团「军毕」。

今年也是SHINee迎出道15周年，除了开设快闪店外，这两日在首尔举行粉丝见面会。



近日，有篇「SM没给SHINee的团队安排会英文的工作人员」也在韩网引发不少讨论。原来在快闪店的门口贴著「ANNIVERSAR」的贴纸，最后少了一个「Y」呢！在粉丝见面会的蛋糕又发生错误，蛋糕有一层写著「Everday is SHINee DAY」，当中的 Everday 又少了一个「Y」。



接连的出错，也让韩网友开玩笑表示：「是键盘里没有Y吗」、「下一张专辑和Y有关吗」、「可能键盘上的Y按不下去吧」、「这就是SM的日常啊」、「团名和人名都能打错的公司」、「下一张专辑要叫 No Y」、「是有人因为肚子饿，把蛋糕上的Y吃掉了吧」等等。

另外，有个好消息是成员们在粉丝见面会上透露将在6月23～25日在KSPO DOME（奥林匹克体操竞技场），在6月26日回归，希望有要去现场的粉丝们都能抢到票啦！



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