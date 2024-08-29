电视台工作人员大爆男爱豆休息室臭味熏天！戴双层口罩找出恶臭来源：一进门臭到爆粗口

爱豆也是人，他们并非一直散发著香味。

最近韩网上一名自称是电视台「忙内」编剧的网友A某透过在线论坛发布的一篇题为「在偶像休息室里大声咒骂」的内容，爆料了男爱豆使用过的休息室臭味熏天，直呼「大受冲击」。



대기실에서 싼 아이돌 누구일까 pic.twitter.com/Agisc0bvNh — 수파두파 (@SUPADUPAMY) August 26, 2024

A某表示：「事件从一声尖叫开始，当时我和助理导演一起去打扫某位嘉宾使用过的休息室，助理导演一开门便惊叫著瘫倒在地。 」A某回忆道：「当时助理导演震惊地问『编剧，这是屎味吗？』 我也不禁骂了出来。」A某接著说：「一开始我以为是自己闻错了，像狗一样疯狂地嗅来嗅去，但这确实是腐臭味。 平时休息室的气味就已经很难闻了，但这次的情况完全不是那种程度，感觉就像有人在里面大便了一样。 」随后，A某透露自己戴上两层口罩，检查了衣柜、书架、椅子以及偶像坐过的沙发，「当我怀著丢掉鼻子的觉悟去闻沙发坐垫时，发现沙发后面有一块不明白色物体，当时只希望那不是大便。 」

A某最终确认，散发出臭味的「白色不明物」是最近使用该房间的一位男偶像的白色短袖T恤。 A某感叹道：「我还以为那是泡菜，不知道为什么要在休息室里发酵。最终我把它封进了垃圾袋，永远封存了。 」



A某接著说道：「你们可能会好奇，偶像们在休息室里到底做了什么，为什么会这么难闻。 虽然大家对偶像有幻想，但偶像也是人。穿著不透气的舞台服装流汗后，那味道比青春期高中男生上完体育课后的味道还要难闻。偶像们难道不吃饭吗？ 麻辣烫、炒年糕、炸鸡等食物残渣的气味四处弥漫，再加上做头发和化妆时必须使用的喷雾味，以及汗味，混在一起实在是难以忍受。 」

相关内容很快也引起了广大网友的关注，大家留言表示：「爱豆们好可怜，快给他们安排空气流通的房间啊」、「爱豆为什么换完衣服不拿走？？？太失礼了吧，自己的东西自己要收拾好啊，那些觉得爱豆可怜的人更可笑，如果他不是爱豆的话，这种行为早就被骂死了」、「电视台都不打扫卫生的吗？」 、「我真的以为是有人拉之后用衣服盖住了，哈哈哈哈哈哈」、「休息室里都没有窗户的吗？」 、「谁不会知道爱豆也是人啊」等。

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