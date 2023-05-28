NCT粉丝反对推出东京小分队！不满SM推翻承诺赶走Shotaro&成灿，警告「若不回应将进行卡车示威」

SM日前宣布Shotaro和成灿退出NCT，令期待他们加入东京小分队的粉丝相当意外。 近日有粉丝组成「反对NCT东京队总攻队」，要求将东京队与NCT分开单独运营，否则将发起卡车示威。

SM娱乐今年2月宣布NCT Tokyo将是NCT的最后一个小分队，以此为终点结束NCT的无限扩张。 当时SM承诺「不会再有成员变更、积极支持现有成员活动」，不少粉丝猜测日本籍成员Shotaro和无固定分队的韩籍成员成灿是东京队的最有力人选。 但5月24日，SM突然宣布Shotaro和成灿将会离开NCT、另外加入今年即将出道的新人组合，引起不少人错愕。



昨日部份NCT粉丝组成「反对NCT东京队总攻队」，在Twitter上PO出声明，表达3大诉求：

1. NCTzen期待东京队是因为希望Shotaro和成灿拥有固定分队和稳定活动，如今二人退出令东京队失去意义。 要求SM将东京队与NCT分离、作为独立组合推出。

2. SM增减成员从未询问粉丝感受，造成的混乱和痛苦只能由粉丝和成员承担。 希望SM履行SM 3.0约定、结束无线扩展，将NCT人数固定在现在的20人。

3. 保障现有成员和各小分队的活动，例如一年2次以上回归、定期推出自制节目、公平支持每位成员的个人活动。

总攻队表示如果SM在5月31日中午之前未作出回应，将从6月12日开始进行卡车示威。



[NCT 도쿄팀 반대 성명문]



NCT 도쿄팀 반대 총대팀은 도쿄팀이 NCT와는 별개의 그룹으로 론칭하여 운영할 것을 요구합니다.

#엔시티도쿄_데뷔반대 #무한확장_이제그만#SM_피드백 #boycott_ncttokyo pic.twitter.com/i26TwqVFPg — NCT 도쿄팀 반대 총공팀 (@boycottncttokyo) May 27, 2023

声明公开后获得很多网友支持：「没有Shotaro和成灿的东京队有什么意义」、「期待东京队完全是因为Shotaro和成灿，全是新面孔的话有什么必要？」、「为何非要赶走他们不可？」 、「作为8年老粉真的受够了SM随意增减成员，把成员当什么了？」 、「拜托不要再加人了」、「SM可以说话算话吗」、「看来公司会完蛋并不止是因为李秀满」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻