SM娛樂前練習生大爆K-POP界內幕：只要有錢就能頂替有才華的人立刻出道！日籍愛豆：在韓國當愛豆很像坐牢

最近不斷有愛豆練習生爆料韓國K-POP界的內幕。

名叫「Bianca Zhou」的網紅在SNS上約有3萬粉絲，她的帳號裡多是介紹K-POP練習生的內容，而她也透露過自己曾在SM娛樂和YG娛樂當練習生的事情。 Bianca Zhou通過「tiktok」爆料有些練習生無論多麼努力、多麼有才華，最後卻因為沒錢不能出道，「最終都是有很多讚助金的人佔了那個位置，這並不是需要投資金的小規模公司才會發生的事情，在K-POP4大巨頭SM、YG、JYP和HYBE裡也經常發生。」



Bianca Zhou, who has experience as a trainee at SM and YG, may reveal the reality of the K-POP world. Rich people can make their debut soon Wealthy trainees take over other peopl…

⇒Read More: https://t.co/khXktAkvUq pic.twitter.com/IpLPzH9hky — KpopCeleb (@kpopceleb) May 23, 2023

她繼續解釋：「有些團隊的風格、造型、拍攝技術等需要有龐大的資金支持，『練習生家人的投資』對有錢的公司來說也很有魅力，即使有些練習生沒什麼才華卻也能佔了別人的位置，公司會因為能夠提供出道資金這個理由讓有錢的練習生代替已經在公司裡當了很久的練習生的位置。 娛樂圈其實也講究人脈，練習生如果有很寬的人際關係網的話公司很快就能知道。」

在Bianca Zhou爆料之前，女團公園少女出身的日本籍成員宮內晴香（Miya）在回到日本活動後也曾大爆身為韓國愛豆的苦楚，「前不久聯絡成員們，大家都說『我們之前像坐牢』，當時大家放學之後都要去練習，等結束的時候天已經全黑了。 每次去練習的時候經紀人都在身邊，要求你稱體重，還要向他報告自己吃了什麼，感覺要瘋了。 我們公司非常嚴格，沒有自由時間，還會沒收手機，甚至連和家人聯繫也要通過經紀人。 我還因為經紀公司的失誤在韓國成為非法滯留者，雖然我很生氣，但這些都和工作有關，所以我也不想指責他們。」



공원소녀 日 멤버 미야 "韓 아이돌 생활은 감옥…미칠 것 같았다" 폭로 #SBS뉴스 https://t.co/0jcexazdNR — SBS 뉴스 (@SBS8news) May 22, 2023

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞