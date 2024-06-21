【韩网热门】如果突然有一笔来路正当的71亿，你愿意分给本命多少钱？网友：他比我富裕

网友们真的是脑洞大开！

Theqoo上有网友分享了一段文字，「如果突然有一笔来路正当的71亿，你愿意给和你拥有美好记忆的最爱本命多少钱？」 原作者透露愿意给对方12亿。 相关内容公开没有久，就引来大批网友的围观和评论，一小时不到留言数已经超过了2000条。

韩国网友评论：

1. 都是我的钱，他一年自己能挣好几亿，现在也该有几十亿了吧

2. 我要用这笔钱建立一家娱乐公司，和本命签约，狠狠给他安排工作，让他忙死

3. 我本命的房子就有76亿，我才不给呢

4. 让本命给我29亿，我凑个100亿整数

5. 为什么要给？ 反正他比我有钱

6. 买两栋大楼，确实有想要给他一栋的打算

7. 买1亿的礼物给他，我有什么资格给金南俊买东西呢

8. 我愿意给他花7000

9. 我本命年薪200亿，我还要给他吗？

10. 我本命可是全球巨星啊，我宁愿捐出去

11. 我好好理财、存钱，等本命遇到困难的时候可以给他30%

12. 我绝对不会有本命

13. 不给，我就用来追星

14. 仔细想了想，他确实在我多次困难的情况下给了我很多鼓励，我愿意给他1亿

15. 带他购物，买他平时不舍得买的东西

16. 我想给我的前任本命支付精神科诊疗费

17. 不给，但会参加每一次抢票，去每一场签名会，所有的周边都买一个

18. 以最爱的名义捐款

19. 只要给我71亿，我可以直接脱粉，钱才是最重要的

20. 我可以认真追星，让他多赚点钱，但不可以分享这71亿

21. 我可以给他点一只炸鸡

22. 笑死了，大部份都不愿意给

23. 我目前没有本命，即使有了也不会给

24. 我可以去听演唱会、粉丝会、他生日时买礼物给他，但绝对不会给他钱

原文：https://theqoo.net/square/3283656697

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