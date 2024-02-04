【K社韩国小百科】韩国釜山拟建K-POP国际高中，面向全球招生

釜山是韩国最重要的港口城市，担负著全球国际城市的角色。 为了加速釜山的发展，当地政府正在推进建立「釜山国际K-POP高中（暂定名）」的计画。 学校计画於2028年3月开学，并将开设专业多样化的教育课程，收取外国留学生。

K-POP作为韩流的重要组成部份，在全球范围内享有广泛的人气，许多青少年怀揣成为K-POP歌手的梦想。 该学校将为这些青少年提供专业的教育和培训，为他们实现梦想提供机会。 学校建成之后预计会吸引全球各地的K-POP粉丝涌向釜山。



釜山国际K-POP高中计画开设多样化的教育课程。 学生们将有机会接受音乐理论、声乐训练、舞蹈、表演等关於K-POP的全方位专业教育。 此外，为了平衡学生的艺术才能和学业发展，学校还将教授包括一般科目在内的学科。 这些课程将帮助学生们掌握成为K-POP歌手所需的技能和知识。



釜山国际K-POP高中建成后预计将面向全球招生。 目前，外国留学生在韩国接受教育时需要支付高额学费。 然而，为了建立「釜山国际K-POP高中」，政府计划修订法律，以改进外国留学生的学费收取方式，这将使外国学生更容易在该学校接受教育。 这一修订将增强釜山的国际教育环境，并为将釜山打造成全球K-POP中心提供机会。

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