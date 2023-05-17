太阳❤闵孝琳一家三口散步超温馨，一岁半宝宝坐婴儿车「肉嘟嘟小手」首次曝光！

太阳YouTube昨日更新影片，不仅分享与爱妻闵孝琳散步聊天的甜蜜温馨日常，还首次公开一岁多宝宝的背影模样，胖胖小手真的太可爱啦！

太阳和闵孝琳公开相恋3年后於2018年结婚，2021年11月喜得一子。 今年做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，太阳透露宝宝长相越来越像闵孝琳，俊俏到经常被误以为是女孩，但父母双方都从未公开宝宝照片，保密工作十分彻底。



昨日太阳YouTube公开《DOCUMENTARY FILM PART 2》影片，记录《Down to Earth》专辑发售试听会及歌曲幕后故事，结尾首次公开了一家三口的甜蜜日常。

画面中两双脚并排走路，夫妻俩聊著沿途的花朵和风景，闵孝琳的语气充满甜蜜开朗的撒娇感，太阳的回答则温暖又沉稳。 太阳透露新专辑中的歌曲《Reason》诉说了他对闵孝琳的感谢之情：「（闵孝琳）不仅是在我疲惫的时候，更是一直在身边拉住我、让我在所有方面不致动摇，用比我更多的牺牲教给我很多东西，桥段（Bridge）歌词写的就是这份感情。」



太阳推著婴儿车、面带微笑缓缓前行，一闪而过的镜头拍到宝宝背影：头上戴著棕色的灯芯绒小帽子，一只胖胖小手抓著婴儿车防护栏。 闵孝琳边拍摄太阳背影边笑说：「让我拍背影我就拍了。 虽然不知道有什么意义...」太阳回头：「就说了有意义嘛！有意义~」影片在闵孝琳的笑声中结束，这一家三口真的太甜、太温馨了~



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻