本周猜谜时间！《虽然没准备什么菜》下期预告公开「辣椒+鹌鹑蛋」，网秒猜出：「aespa要来了！」

答案太明显了，大家也在第一瞬间猜到了吗？ XD

李泳知网综《虽然没准备什么菜》每周都用猜谜形式公开嘉宾，昨晚在YT社区PO出本周预告图「辣椒树+鹌鹑蛋」，很多网友立即猜到：aespa终於要来啦！

女团aespa原计划今年2月回归，因所属社SM娱乐高层爆发纠纷而被迫推迟，终於在5月8日发行迷你三辑《MY WORLD》。



先行歌曲《Welcome To My World》一公开就获好评「有电影质感、宛如暴风雨前的平静、末日幸存者在全新世界中重新开始的氛围」，主打歌《Spicy》更首次尝试美式校园风、化身高校辣妹，摆脱「Kwangya」的清新形象让人耳目一新。



《虽然没准备什么菜》昨晚预告EP.19将在周五晚上线，图中的红艳艳辣椒立即令人联想到「spicy」！而挂在天空中太阳位置的鹌鹑蛋，也很明显是暗指Karina~



Karina一出道就因极具未来感的面孔而受到关注，因为头小脸小、脸型流畅且下巴收尖，被网友戏称已经超越鹅蛋脸和鸡蛋脸，唯有鹌鹑蛋可以形容XD





预告公开后已经引起超多期待：「终於等到aespa！」、「笑汤匙Ningning、hot cool girl Giselle、sense满分Karina、喝酒后更可爱的Winter，不论哪位成员都好！」、「祝泳知和节目组健康长寿、工作少薪水多，《虽没菜》forever！」

▽最后来欣赏aespa的新歌，一边期待周五吧！美式校园辣妹《Spicy》：



▽清新神秘风《Welcome To MY World》：



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