《车贞淑医生》里有隐藏的「男主」！完全就是浪漫喜剧的人设套路啊～

这个角色拿的才是男主剧本吧？ ！

要说当下最火爆的韩剧是哪部，非《车贞淑医生》莫属，收视率低开疯走，以不到5%的收视率启航，才10集就已经暴涨了5倍，故事过半精彩继续。 最新播出的第10集再创自身最高收视率，车贞淑（严正化 饰）终於知道老公徐仁豪（金炳哲 饰）出轨多年，还有一个和自己小女儿年纪一样大的私生女，大受打击，很迷茫地坐在街头。

此时出现在车贞淑身边的并不是曾经向她告白的Roy Kim（闵旴赫 饰），而是从她入职时就对她语气、态度很不佳的全素罗（赵雅蓝 饰），她言语淡然地邀请车淑贞上车，准备带她去兜风。 没想到开到半路天降大雨，第一次开车的全素罗根本不知道如何关闭车顶，手足无措的她另车淑贞突然开怀大笑，一扫之前阴霾情绪，就这样两位女生尽情地享受著雨水的洗礼，一路畅开。



有网友将这段内容剪辑到了Twitter上，并配文表示「这部剧的隐藏CP是贞淑和素罗」，还称「让贞淑喘口气，让贞淑笑出来，带著贞淑在雨中兜风，这典型的浪漫喜剧桥段居然发生在了贞淑和素罗身上，全素罗才是真爱（真男主）啊」。



이 드라마의 히든소스가 소라정숙이었다니 pic.twitter.com/jk6yFiqd2b — 드라마광 (@runninga1one) May 14, 2023

정숙이를 숨을 쉬게해주고

정숙이를 웃게 해주고

빗속에서 드라이브시켜주는

이 전형적 로코 클리셰

소라정숙이네요 전소라가 진짜엿네요 pic.twitter.com/a9f5QYFeAR — 쿠ᩚ우ᩚ (@heteromichelin) May 14, 2023

其实全素罗和车贞淑的相处并不愉快，全素罗虽然年纪比车贞淑小很多，在工作上却是前辈，做事雷厉风行的她经常看不惯车贞淑， 说话语气也经常带著不耐烦和指责，而她还是车贞淑儿子的女友。 当身份曝光后，全素罗也没有故意放低姿态讨好对方，依旧以原来的态度与「未来的婆婆」相处，在对方最需要安慰时帅气地、若无其事地出现在她面前，没有一句安慰的话，用实际行动感染对方。 像极了浪漫喜剧片中男女主从一开始互相嫌弃到真爱的过程。



这则贴文也引起了网友们的关注，大家留言称：「政闵啊，你快让开」、「确实很多韩剧的男主都性格高傲，很没礼貌，这样一看全素罗果然是男主」、「全素罗才是隐藏的男主啊」等。

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