《2024 MAMA》将在下月底登场！第一轮阵容公开：aespa、IVE、RIIZE、TXT等大势团体都将出席

每年都让许多KPOP粉丝期待的《MAMA》将於11月21日在美国洛杉矶、11月22日和23日在日本大阪登场。

今日（15）也公开第一波出演阵容，确定出演的包含 aespa、ENHYPEN、ILLIT、INI、IVE、KATSEYE、RIIZE、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE共9组艺人。



首先，美国当地时间11月21日，引领全球K-POP潮流而崭露头角的ILLIT、KATSEYE、RIIZE将登上美国LA杜比剧院的舞台。接著是出席日本京瓷巨蛋大阪的艺人，11月22日可以看到ENHYPEN、IVE、TOMORROW X TOGETHER、11月23日有 aespa、INI、ZEROBASEONE等。

每年年末，以独一无二的看点装饰，引起众多话题的K-POP颁奖典礼《2024 MAMA AWARDS》以当地时间爲准，将於11月21日在美国LA杜比剧院、11月22日和23日在日本京瓷巨蛋大阪举行，不仅是Mnet，还将通过 YouTube 频道 Mnet K-POP 进行现场直播。



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