《今生也请多指教》原著作家绘制特别版海报！最新外传将於明日（18日）通过Line Webtoon公开

没想到还有《今生也请多指教》的外传可以看！

将於下月（6月）17日首播的tvN新周末剧《今生也请多指教》改编自同名人气网漫，为《三流之路》、《Mine》李娜静导演执导，崔英林编剧执笔，描述有著前世记忆并开启第十九次人生的「潘知音」，一定要见到「文瑞夏」而展开的鲁莽转世罗曼史，由申惠善、安普贤担任主演。

剧组表示，只有申惠善能够饰演「潘知音」这个角色。透过申惠善丰富的演技经历，打造在爱情面前直爽、理直气壮的潘知音，以及度过19次人生、老练大方的潘知音。申惠善自由自在地往返於各种模样，令角色生动并富有魅力，观众们将会深陷其中。

特别的是，为纪念《今生也请多指教》电视剧化，原著作家「李惠」绘制了特别版海报，并公开全新外传。

（这张海报比较近，比较可以看到清楚轮廓！）韩文版已於本月（5月）15日公开‎第1集‎，粉丝们纷纷留言：「今天难道是我生日？作家大人我爱你！」、「非常感谢这个惊喜礼物，期待电视剧播出」、「感觉画工更加精美了～这些角色都好可爱」等。

台湾的粉丝们也可以在明日（18日）看到‎繁体中文版‎！小编真的太期待了～

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